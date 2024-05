„Před utkáním jsem byl docela nervózní, kluci mi ale pomohli. Už v šatně mě uklidňovali, povzbuzovali. Po prvním zákroku to ze mě spadlo, zápas jsem dochytal celkem v pohodě,“ říká.

V brance se poprvé objevil před dvěma týdny v Těšnovicích, zraněnu jedničku Junaštíka znovu nahradil v sobotu, kdy čelil obrovské kvalitě, druholigovým fotbalistům.

Kolaju dvakrát překonal Marek Jaroň, jednou Jakub Dočkal a ve druhé půli zblízka doklepl balon do sítě veterán Steiner.

„Zápas byl těžký. Soupeř byl velmi kvalitní, měli jsme to složité. Kluci ale bojovali, makali. Popasovali jsme se s tím celkem dobře, bohužel výsledkově nám to moc nevyšlo. I přes jasnou prohru se ale nemáme za co stydět,“ ví dobře.

Nivnice po domácí ztrátě zůstala druhá, na vedoucí Kroměříž B už ale ztrácí osm bodů, což je čtyři kola před koncem nedostižná ztráta. „Je rozhodnuto,“ tuší Kolaja.

Nivnický odchovanec se s prvním týmem připravuje od patnácti let. I když chytá hlavně za dorost, je připravený mužům vždy vypomoct.

„I když jsem v týmu dlouho, pořád se s tím sžívám. Je to jiné než v mládeži, ale snažím se,“ tvrdí.

„Chodím na všechny tréninky, chci se pořád zlepšovat. Jsem rád, že jsem dostal příležitost. Snad si někdy vyzkouším vyšší soutěž,“ přeje si.

Student Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v sousedním Uherském Brodě sní o třetí lize.

Za sebou má krátké štace v akademii Slovácka a v mládeži ČSK.

Zatímco do Uherského Hradiště se v případě nabídky rád vrátí, zpátky do Brodu se mu nechce. „Nebyly tam moc dobré vztahy, ale Slovácko bych vzal,“ přiznává s úsměvem.

Angažmá v ligovém klubu přerušil kvůli náročnému dojíždění.

Zdroj: Libor Kopl

„Taťka jezdí kamionem, není moc doma a mamka na to neměla čas. Byl jsem dítě, teď už bych to zvládl,“ nepochybuje.

Šikovný gólman, jehož vzory jsou Slovinec Jan Oblak z Atlética Madrid a Antonín Kinský z Pardubic, by jednou rád šel po stopách svých idolů, vyzkoušel si vyšší soutěž. „Sen je třetí liga,“ přiznává.

I když v semifinále Poháru hejtmana Zlínského kraje proti Kvasicím nastoupil na hrot útoku, daleko lépe se cítí v bráně. Střílet góly nemíní. „To bylo pouze z nouze,“ dodává závěrem.