Domácímu Ořechovu několika bravurními zákroky pomohl k důležité výhře 2:0. „Kdyby se brankáři vyměnili, tak bychom vyhráli my,“ je přesvědčený kouč poražených Miroslav Hlahůlek.

Zatímco trenér Polešovic nebyl s výkonem gólmana Pavely zrovna nadšený, jeho protějšek Jaroslav Hastík svoji jedničku veřejně chválil. „V brankářích byl rozdíl,“ souhlasí s názorem většiny diváků.

„Náš Kuchař na rozdíl od hostujícího Pavely, který od první minuty působil nejistě, chytil dvě, tři tutovky. I když se ani on nevyvaroval jednoho zaváhání, vzadu jsme měli daleko větší jistotu,“ ví Hastík.

Kuchařovi se podobné věty poslouchaly hezky. Kolegy z Polešovic, který se podepsal pod prvním gólem, se ale zastával. „To je vždycky těžké. Jednou se podaří, jindy ne. Z pozice gólmana dobře vím, že i střely, které jsou z dálky, bývají těžké,“ říká. „Navíc balon na mokrém trávníku skákal. Ještě k tomu na něj možná zavolali, že to jde vedle,“ přidává.

Zajímavé utkání nakonec rozhodly dvě trefy Jakuba Koláříka. Domácí záložník se poprvé prosadil ve 27. minutě, pojistku přidal po změně stran. Jiní hráči se neprosadili, proto derby skončilo 2:0.

„Byl to vyrovnaný zápas. Šance byly na obou stranách. Polešovice, co měly, to nedaly, my jsme naopak z minima vytěžili maximum,“ zhodnotil hodový duel Kuchař.

Také devětatřicetiletého brankáře příjemně potěšil výkon rozhodčích, fér hra obou týmů. „Čekal jsem to vyostřenější, třeba derby s Nedakonicemi mělo větší říz,“ říká.

Ořechov se s Polešovicemi potkal po hodně dlouhé době. Kuchař si ani nepamatuje, kdy se okresní rivalové v soutěži střetly naposledy. „Naposledy jsme spolu hráli přátelák, ale to se nepočítá,“ ví dobře. „Oni byli vždycky výš, my níž, pak se to zase otočilo,“ doplňuje.

Pro Kuchaře bylo derby o to zvláštní, že svoji kariéru rozdělil právě mezi oba sobotní soupeře. V Polešovicích chytával od dětství. Prošel žáky i dorostem, zpátky do Ořechova se vrátil až po vojně.

Žádnou rivalitu ale nevnímal. „Žádné kluky už tam neznám. Ti, co tam se mnou hrávali, skončili. Teď už nastupují jejich synové,“ připomíná s úsměvem.

I když se fotbalisté protočili i v Ořechově, zkušený gólman dál zůstává, pomáhá klubu.

I když někteří lidé z vedení Sokola by se rádi vrátili zpátky do I. A třídy, Kuchař se postupu vždycky brání. „Vyšší soutěž má větší nároky. Pro mě je lepší furt vyhrávat nebo hrát na špici, než se trápit a být na chvostu tabulky,“ zakončil povídání.