„A teď už nebudeme mít co pít,“ báli se na trávníku fanoušci Jiskry. „Teprve to začíná,“ usmíval se brankář a kapitán fotbalistů Starého Města Jakub Noha.

Zkušený třiačtyřicetiletý gólman patří k oporám vítězné party, tahounům mužstva.

I když sobotní duel začal pouze mezi náhradníky, když mezi tři tyče pustil veterána Vendela, kterému dokonce přepustil kapitánskou pásku, nakonec se do branky taky dostal a ani mu nevadilo, že v závěru inkasoval dva góly.

To na Širůchu, který se zahalil do žluté a modré, nikomu nevadilo. Jiskra v posledním domácím zápase sezony zdolala Topolnou 6:2 a společně s fanoušky si užívala triumf v soutěži i postup do vyšší krajské třídy.

„Ten máme jistý už dlouho, taky jsme ho již několikrát oslavili, ale dneska si to užijeme hlavně s fanoušky, kteří nás celou sezonu podporovali a za to jim moc děkujeme,“ prohlásil Noha.

Také gólman Jiskry, který na podzim zažil coby fanoušek výjezd se Slováckem do Stockholmu, si nevšední atmosféru náležitě užil.

„Fanoušci nás ženou dopředu, dneska to vygradovala na Hrázce, kde bylo skoro šedesát nebo sedmdesát lidí. Takový kotel nemá deset mančaftů z první ligy,“ chlubí se.

Přítomnosti fanoušků v hledišti i na ploše si vychutnával, na tyhle oslavy čekal fakt dlouho. „Dám si něco dobrého z poháru, večer nám zahraje kapela, s kluky dlouho posedíme,“ plánoval.

Jako jediný ženáč v mančaftu se ale musel zeptat ženy, zda jej pustí. „Myslím, že za celý rok si to zasloužím,“ ví dobře.

Noha si postupu ze Starým Městem právem považuje, byť v minulosti slavil úspěchy také s Kunovicemi. „Ale už mám nějaké roky, takže to řadím vysoko. Snad to není poslední postup,“ doufá.

Že by Jiskra měla hrát ve vyšší třídě jenom o záchranu, se nebojí, byť slabí soupeři v další sezoně nebudou.

„Máme velmi silný tým, máme na to. Věřím, že příští rok budeme hrát v horní polovině tabulky a že i v I. A třídě budeme našim fanouškům dělat radost,“ přeje si.

„Chceme být štika soutěže,“ přidává.

Fotbalisté Starého Města mají před sebou závěrečný duel ve Vlčnově, kde chtějí rovněž uspět, aby odehráli celou sezonu bez jediné porážky. „Je to náš cíl,“ přiznává bývalý brankář Nedachlebic či Zlámance.