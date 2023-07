Nedali gól, podruhé v letní přípravě prohráli. Fotbalisté Boršic v úterním domácím zápase nestačili na Kunovice, soupeři z nižší krajské soutěže podlehli 0:3. Za hosty skórovali Salay, Marovič a Kundrt.

Fotbalisté Boršic (zelené dresy) se dál chystají na novou sezonu v krajském přeboru Zlínska. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Výhra je hlavně za první poločas, který nám vyšel lépe, zasloužená,“ míní kunovický trenér Jiří Vojtěšek.

„Ale nebylo to tak, že by nás soupeř převálcoval. Prohrát 0:3 jsme rozhodně nemuseli,“ oponuje kouč Boršic Pavel Kučera.

Přípravný fotbal -

SK BORŠICE - FOTBAL KUNOVICE 0:3 (0:2)

Branky: Salay, Marovič, Kundrt. Rozhodčí: Ševčík – Bartoň, Němec. Diváci: 60.

Hostům scházeli Šmatelka, Dobrozemský, Velecký, Novosad a zraněný Nemrava. V první půli nebyl ani Kundrt, jenž dorazil až na druhý poločas.

Kunovice i bez nich měly v úvodní části, kdy si vytvořili dvoubrankový náskok, navrch.

Nejprve se po křídelní akci a centru ze strany prosadil Salay. Bývalý útočník Osvětiman a Strání na první tyči pohotově usměrnil letící míč do sítě.

Pak se střelou zpoza šestnáctky do šibenice prosadil Marovič.

„Hosté byli v prvním poločase kompaktnější, nebezpečnější, naše hra i kvůli tomu, že jsme měli v sestavě dorostence a zkoušeli jsme nové kluky, nebyla tak ucelená. V první půlce jsme extra šance neměli, hráli jsme jenom po šestnáctku. Kunovice byly o chloupek lepší, ale taky toho až tolik neměly,“ hodnotí Kučera.

Boršice po změně stran více držely míč, slušně kombinovaly. Ve slibné šanci selhal Večeřa, který se ocitl sál před gólmanem, ale zakončoval mimo. Domácí se neprosadili ani po rohových kopech a několika závarech.

Hosté všechno přežili a v závěru po trefě Kundrta své vedení ještě navýšili.

„Druhý poločas už ale od nás nebyl tak dobrý,“ přiznává Vojtěšek.

Hluk deklasoval Hroznovou Lhotou, Bartošek se při demolici trefil čtyřikrát

„Boršice do něj nastoupily s čistou hlavou, my jsme pod dojmem vedení 2:0 zbytečně vymýšleli a hráli něco, co jsme nechtěli. Někteří naši kluci navíc měli těžké nohy ze soboty. Ztráceli jsme jednoduché míče, ke konci nám už trošku chyběly síly,“ přidává.

Pro svěřence trenéra Pavla Kučery to zřejmě byla již generálka na mistrovské boje, další přípravný duel domluvený nemají.

„Ještě by se nám hodilo si s někým zahrát, ale pochybuji, že nějakého soupeře seženeme. Bohužel příprava je krátká, mančaft mi přijde totálně nepřipravený. Chvilku se to s námi potáhne, než se dostaneme do nějaké formy,“ tuší Kučera.

Naproti tomu Kunovice už v pátek hrají ve Vnorovech. „Začali jsme se zápasy o něco později a nějak se nám to nakumulovalo, ale věřím, že se s kluci s náročným programem vypořádají a že se za devět dní, co budou zbývat do startu sezony, dají do pořádku,“ věří Vojtěšek.

Jeho tým v krátké letní pauze výsledkově zvládl oba duely.

Kromě Boršic zdolal i Kozojídky. „Sobotní zápas byl celkově lepší. Kozojídky mají kvalitní tým, velmi rychlé a důrazné hráče,“ chválil protivníka z Veselska Vojtěšek, jehož tým vyhrál 3:2.

Kunovice už vyřešili brankářskou dvojici. Lukáše Němčického doplnil jiný mladík, Lukáš Passler.

Odchovanec klubu Unie Hlubina v minulé sezoně chytal za dorost Poruby, ale prošel i Vítkovicemi či Zlínem.