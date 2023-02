S ním souhlasí i kouč Boršic Pavel Kučera. „Soupeř byl ze začátku o něco lepší, vstřelil i vedoucí branku. My jsme je postupem času trošku přitlačili, ale soupeř dobře bránil z bloku a vyrážel do nebezpečných rychlých protiútoků. Z nich vytěžili penaltu a gól Hromady,“ hodnotí první půli.

Přípravný fotbal -

SK BORŠICE – TJ BUCHLOVICE 3:3 (1:3)

Branky: Trlida 2, Janík z penalty - Hromada 2, Křiva z penalty.

Po změně stran už měly Boršice navrch. „Na obou stranách se sestavy lehce prostřídaly. My jsme drželi více míč, ale hráli víceméně jenom po šestnáctku. Extra šancí nebylo, i přesto jsme výsledek nakonec srovnali,“ těší Kučeru.

Ten mužstvo chystá na jarní záchranářské boje. Počítat už nemůže s křídelníkem Zelinkou, jenž se po půl roce vrátil zpět do Hluku. Naopak ze Zlechova by měl dorazit Cigoš, řeší se také Tomaštík, který naposledy hrál za Nevšovou.

„Uvidíme, co mladí kluci Mandinec a Prokeš. Oba by u nás chtěli zůstat, otázka je, co s nimi zamýšlí Slovácko,“ uvedl Kučera.

Buchlovice proti Boršicím rozhodně nezklamaly. „Musím kluky za výkon pochválit. Myslím si, že utkání mělo dobrou úroveň a divákům se muselo líbit,“ pronesl Křiva.

Spokojený byl s hlavně s předvedenou hrou v první půli. „Protože jsme velice dobře bránili v bloku a dokázali soupeři zužovat prostor a tím se tolik nedostával do zakončení, jak by si proti nám představoval. Navíc dobrou kombinační hrou jsme si vytvářeli šance my. První poločas jsme si zasloužili vyhrát,“ míní Křiva.

Ve středu pole hru Buchlovic režíroval Zdeněk Tomešek, který byl nejlepším hráčem v dresu čtvrtého týmu I. A třídy skupiny B.

„Do druhé poločasu jsme sestavu trochu prostřídali a šlo to vidět. Kombinace už nebyla dobrá jako v první poločase a soupeř byl více na míči než my. Druhý gól jsme dostali z penalty a pak ještě krásnou individuální akci zakončil Erik Trlida, který využil zaváhání našich záložníků a prošel přes celé vápno a nedal Davidu Černotovi šanci,“ popisuje.

„Ke konci zápasu jsme si ještě vytvořili asi tři gólové šance, ale Aleš Boček zamkl svoji svatyni, a tak ani jeden z naší keňské dvojice se nezapsal do listiny střelců,“ dodal Křiva.