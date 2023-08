Šťastnější nakonec byli domácí. „Jsem spokojený, jak jsme první zápas zvládli,“ uvedl kouč Bojkovic Martin Kolář.

I. A třída sk. B, 2. kolo -

TJ SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE – FK MLADCOVÁ 2:1 (1:0)

Branky: 26. Adam Kalina, 78. Tomáš Gorčík - 57. Filip Hájek. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 160.

Zatímco Slovácká Viktoria si užívala vydařený vstup do sezony, soupeř odjížděl do Zlína s prázdnou. Přitom nechybělo mnoho a hosté výsledek alespoň zremizovali.

„Jsme zklamaní. Měli jsme na to, abychom v Bojkovicích získali alespoň bod,“ cítí kouč Mladcové Jam Somberg.

„Byl to vyrovnaný zápas. Soupeř dal o gól víc, proto vyhrál,“ přidal zklamaně známý trenér.

Domácí se na první letošní výhru pořádně nadřeli. „Narazili jsme na kvalitního soupeře. Byl jsem mile překvapený, jak se Mladcová u nás prezentovala. Je to velice šikovný mančaft, který má dobrý přechod směrem dopředu. Pro nás to nebyl úplně jednoduchý zápas, ale hráli jsme poctivě, byli kompaktní. Kluci to odmakali, s jejich přístupem jsem spokojený,“ prohlásil Kolář.

Páteční duel byl vyrovnaný, žádný z týmů neměl výrazně navrch. „Domácí byli dost zatažení, bránili v bloku a chodili do brejků. My jsme dobývali, snažili se hrát,“ popisuje Somberg.

Kowalík si do Ořechova stáhl syna, sezonu odstartoval výhrou nad nováčkem

Bojkovice šly do vedení ve 26. minutě, kdy se trefil Kalina. Míč po jeho centru z dálky zapadl do sítě po odrazu od tyče a těla hostujícího gólmana. „Sice mi říkal, že střílel, ale já dobře vím, že centroval,“ usmíval se Kolář.

Jeho tým držel nadějné vedení ještě v úvodu druhé půle, pak ale srovnal dorážející Hájek a začínalo se od začátku. „Mladcová vyrovnala po brejkové akci, když náš hráč měl čistý balon na noze, ale sjelo mu to,“ mrzí domácího trenéra.

Bojkovice si ke konci utkání vypracovaly několik šancí, prosadil se však pouze Gorčík.

„V době, kdy jsme byli v největším tlaku, pak domácí utekli a utkání rozhodli,“ štve Somberga.

Hosté se sice snažili, na vyrovnání už ale nedosáhli. „Oba týmy si vypracovaly nějaké šance, celkově si ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Rozhodující bylo, že jsme dali o gól víc než soupeř,“ pronesl Kolář.

Bojkovice i Mladcová šly do zápasu téměř v kompletním složení. Ani jedno z mužstev se v krátké letní pauze nijak neposílilo či nezměnilo, rivalové pokračují ve stávajícím složení.

Ve Slovácké Viktorii je nový pouze trenér Kolář, jehož premiéra dopadla úspěšně.