„Někdo by si mohl říct, že to byl nudný zápas, ale bylo tomu úplně naopak. Utkání mělo kvalitu, tempo i šance na obou stranách, akorát selhaly koncovky. Klidně to mohlo skončit 3:3 či jiným podobným výsledkem, gólmani však zachytali velice dobře,“ uvedl Kolář.

FC BRUMOV – SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE 0:0.

Bojkovice sobotní duel odehrály v rámci čtyřdenního soustředění. Čtvrtý tým krajské I. A třídy skupiny B se sešel ve čtvrtek odpoledne a pobyt v Brumově ukončil v neděli před polednem.

„Soustředění hodnotím pozitivně, rozhodně splnilo svůj účel. Většinu tréninků absolvovalo kolem dvaceti hráčů, včetně několika dorostenců. Kluci si pořádně zaběhali, taky jsme byli na umělé trávě a dělali věci s balonem. Večery byly zábavné, stmelovací, což k tomu na této úrovni samozřejmě patří,“ říká s úsměvem mistr belgické ligy s Anderlechtem Brusel.

Soustředění s týmem absolvovaly i dvě staronové tváře v kádru Slovácké Viktorie. Do Bojkovice se vrátili Tomáš Andrlík ze Šumic a Jan Bania z Havřic. Jiné posily klub neshání.

„Pořád platí, že chceme hrát s místními kluky a těmi, co mají zájem nosit bojkovický dres. Já jsme s kvalitou i počtem hráčů spokojený. Samozřejmě pokud by se naskytla možnost angažovat hráče třeba z vyšší soutěže, bránit se nebudu, ale musí to dávat smysl. Spíš chceme vytahovat šikovné kluky z dorostu a postupně je zabudovávat do týmu,“ říká Kolář.

Pro jarní část sezony nepočítá s veteránem Vaculou, který má po operaci kolena a čeká jej rehabilitace.

Fotbalisté Bojkovic (bílé dresy) e v rámci soustředění remizovaly s Brumovem 0:0.Zdroj: FC Brumov

Fotbalisté Bojkovic odstartovali zimní přípravu 9. ledna, za sebou mají třítýdenní dril. „Trénujeme třikrát týdně, odteď až do začátku jara sehrajeme vždy o víkendu přípravné utkání,“ hlásí Kolář.

Slovácká Viktoria vstoupí do druhé poloviny sezony v neděli 24. března, kdy doma vyzve béčko druholigové Kroměříže.

Pro oba týmy půjde o důležitý souboj, Bojkovice i Hanácká Slavia by totiž rády znepříjemnily vedoucí Nivnici cestu k vítězství v soutěži.

Kolářův tým je po podzimu čtvrtý, na lídra ztrácí deset bodů.