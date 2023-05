Fotbalisté Bojkovic se po rozpačitém vstupu do jara vrací do někdejší formy a pohody. Slovácká Viktoria v krajské I. A třídě skupiny B zvítězila podruhé za sebou. Po předcházející divoké přestřelce s Buchlovicemi (7:3) čtvrtému týmu tabulky stačila na Bělince v Kunovicích jediná trefa střídajícího Jana Banii, který duel 21. kola v 58. minutě přesnou ranou rozsekl.

Fotbalista Bojkovic Jan Bania po zápase v Kunovicích | Video: Libor Kopl

„Vyhráli jsme druhý zápas za sebou, takže to vypadá, že jdeme zase nahoru. Utkání jsme odehráli docela týmově. S Buchlovicemi jsme ještě na patnáct, dvacet minut vypadli ze hry, dostali jsme tam tři góly, ale už i tehdy to vypadalo docela dobře. Jsem rád, že jsme to i tady potvrdili,“ těší Filipa Urbánka, brankáře a taky jednoho z hrajících trenérů Bojkovic, který na rozdíl od kolegy Vaculy do utkání nezasáhl a mužstvo koučoval z lavičky.

„Kunovicím šlo o hodně, protože jsou těsně nad sestupovými místy, takže pro nás to bylo složité utkání. Konečně jsme byli v plné sestavě, nechyběl téměř nikdo. Začátek byl oboustranně opatrný, týmy se spíše otrkávaly. My jsme se nikam nehnali, Kunovice tam pár náznaků měly. Po nuceném střídání jsme už před poločasem několikrát zahrozili. Ani po změně stran jsme nechtěli otvírat hru, někam se hnát. Hlavně jsme nechtěli Kunovice pouštět do nějakých šancí, což se nám docela podařilo,“ líčí Urbánek.

I. A třída sk. B, 21. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – SK SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE 0:1 (0:0)

Branka: 58. Jan Bania. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 139.

Zatímco Slovácká Viktoria se zvedla, výkony Kunovic mají sestupnou tendenci a po počáteční jarní euforii přichází slabší období, další ztráty.

„Zápas s Bojkovicemi se nám vůbec nepovedl. Z naší strany to bylo mizerné,“ přiznává domácí kouč Jiří Vojtěšek.

Kunovice v posledních duelech doplácejí hlavně na absence důležitých středopolařů Perůtky a Mandince, vpředu zase schází útočník Salay.

„Je fakt, že by naši hru pozvedli zase někam jinam,“ souhlasí Vojtěšek. „Snad se dáme do dvou týdnů do pořádku a budeme kompletní. Věřím, že pak bude fotbal z naší strany jiný. Dneska jsme nepodrželi balon, uprostřed hřiště jsme panikařili. Vůbec jsme se neprosadili. Proti Bojkovicím jsme si nezasloužili vyhrát,“ říká.

První poločase nepříliš záživného střetnutí poznamenalo zranění hostujícího Petra Gaga. Zkušený útočník Bojkovic si v souboji poranil rameno a na Bělinku pro něj přijela sanitka. „Má něco s klíční kostí, je to minus zápasu. Uvidíme, co z toho bude,“ poznamenal Urbánek.

Další vzruch přinesl už pouze trestný kop Bartoše. Dalekonosná rána kunovického krajního beka vypadla brankáři Varousovi a míč skončil na tyči.

„Někdy mám pocit, že ani nechceme dát gól,“ povzdechl si Vojtěšek. „Máme poslední standardku a my ani neskáčeme. Nebo místo toho, abychom balon dorazili do sítě, tak se jenom díváme. Kdežto soupeř by to potrestal a dal z toho gól,“ má jasno.

K jinému ohrožení soupeřovy branky se domácí nedostali. „Směrem dopředu jsme nedůrazní, úplně jaloví. Jsme málo soubojoví, což se musí změnit. Bojkovice měly tři šance, jednu proměnily. Jinak zápas nesnesl nějaké přísnější měřítko,“ myslí si Vojtěšek.

Bojkovice po celé utkání poctivě bránily, chodily do brejků. V 58. minutě potrestal nedůraz domácí obrany střídající Bania a trefil hostům tři body.

Slovácká Viktoria ve zbytku utkání mohla hubený náskok ještě navýšit, ale Vacula pálil po rohu těsně mimo, stejně si počínal i ve vyložené šanci.

Dvakrát v zakončení selhal i Martinec.

„My jsme i po vítězné brance soupeře dobře napadali. V závěru jsme byli aktivní, z brejků mohli přidat další branky. Domácí už ve druhém poločase neměli naopak vůbec nic,“ prohlásil Urbánek.

Bojkovice chtějí zlepšenou formu potvrdit v nadcházejících třech domácích duelech. Před vlastními fanoušky postupně vyzvou Těšnovic, Hluk a Újezdec, Kunovice jedou do Nedachlebic.