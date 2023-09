Velká sláva se chystá o víkendu v Bojkovicích. Fotbalisté Slovácká Viktorie si v sobotu 16. září připomínají významné výročí devadesáti let od založení oddílu. Popřát přijdou nejen bývalí hráči a fanoušci, ale také Sigi Team.

Sigi Team se v červnu představil na Rybníčku ve Starém Městě. Exhibiční duel byl součástí akce Sportuj 23. | Foto: Deník/Libor Kopl

S týmem osobností dorazí někdejší reprezentanti a legendy pražské Sparty Horst Siegl, František Straka, Martin Frýdek, Jiří Novotný nebo Tomáš Řepka a také známý fotbalový showman Petr Švancara.

„Jsem rád, že k nám dorazí tak velká jména, známí fotbalisté. Utkání zprostředkoval náš bývalý hráč Aleš Plášek, který se dobře zná s Martinem Frýdkem a Janem Kollerem. Věřím, že dorazí spousta lidí a utkání nejen sportovních osobností si skvěle užijí,“ přeje si brankář, mládežnický trenér a člen výkonného výboru SK Slovácká Viktoria Bojkovice Filip Urbánek.

90 let fotbalu v Bojkovicích (sobota 16. září)

10.30: SK SV Bojkovice – Jiskra Staré Město (mistrovské utkání I. A třídy sk. B)

13.00: SK SV Bojkovice – TJ Pitín (přátelské utkání přípravek)

14.00: Legendární tým SK SV Bojkovice – Sigi Team (exhibiční utkání osobností)

Hlavní utkání sobotních oslav začíná ve čtrnáct hodin. Na východě Moravy se představí i Marek Heinz, Zbyněk Pospěch, Aleš Urbánek, Rudolf Otepka, hokejista Jaroslav Bednář, v jednání je i účast Ladislava Maiere, Karola Dobiaše, Ladislava Vízka a Antonína Panenky.

„Jejich účast máme přislíbenou, ale oni se vždy rozhodují na poslední chvíli, takže uvidíme, zda k nám dorazí,“ uvedl Urbánek.

Populární Sigi Team vyzvou někdejší hráči a legendy Bojkovic v čele s někdejším trenérem Martinem Liškou, Lubomírem Valtrem nebo brankářem Janem Urbánkem.

Domácí fanoušci jsou ale zvědaví i na mistrovský duel prvního týmu Slovácké Viktorie proti Starému Městu. Atraktivní utkání 7. kola krajské I. A třídy začíná již v 10.30. „Samozřejmě oslavy si nechceme pokazit porážkou, ale bude to těžké. Jiskra se zvedla, v posledních dvou utkáních bodovala, my ale hrajeme doma a chceme vyhrát,“ vzkazuje okresnímu rivalovi Urbánek.

I. A třída sk. B: Nivnice pokazila hody v Šumicích, Újezdec poprvé zvítězil

Součástí sobotního programu je také zápas přípravek domácích Bojkovic se sousedním Pitínem. Právě odtud pochází nejznámější odchovanec Slovácké Viktorie, bývalý reprezentační obránce Ondřej Kúdela.

Dalším ligovým borcem, co prošel vyhlášenou bojkovickou mládeží, je Libor Holík. Rodák ze Záhorovic nyní nastupuje ve Viktorii Plzeň.

Také v současnosti účastník I. A třídy skupiny B sází hlavně na práci mládeží, vlastní odchovance. Parta nového kouče Martina Koláře by se ráda dostala do krajského přeboru, v minulosti nikdy výš nehrála. „V okrese patříme k nejstarším a taky neúspěšnějším oddílům, proto chceme významné jubileum důstojně oslavit. Máme a co vzpomínat, čím se chlubit. Hlavní ale je, aby lidi přišli na stadion a dobře se pobavili,“ dodal Urbánek.

Pořadatelé pro nejmenší návštěvníky připravili skákací hrad, malování na obličej bude pro děti zdarma. V prodeji bude památeční kniha i upomínkové předměty, bohaté občerstvení pochopitelně zajištěno.