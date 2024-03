Kouč vítězů ale chválil celý tým. „Byl jsem spokojený s přístupem i odvedeným výkonem. Pro nás to bylo kvalitní přípravné utkání se soupeřem z vyšší třídy. Slušovice od doby, co jsem vedl Brumov, mužstvo poměrně omladilo, ale pořád mají v sestavě velice šikovné kluky. Pro nás to v žádném případě nebylo lehké utkání, ale jak po fyzické, tak i po taktické stránce jsme to zvládli velice slušně. Jde vidět že práce, kterou děláme, nás někam posouvá,“ prohlásil Kolář.

Přípravný fotbal -

FC SLUŠOVICE – SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE 0:3 (0:1)

Branky: Kalík 2, Vojtěch Dolina

Bojkovice šly do vedení v prvním poločase, po změně stran přidaly další dvě branky.

Také Slušovice měly šance, mužstvo ale bravurními zákroky držel zkušený gólman Urbánek, nějaké další střely či příležitosti skončily vedle.

„Byli jsme efektivnější,“ říká Kolář.

Zatímco slušovičtí fotbalisté jsou v Brumově na soustředění, Bojkovičtí mají před sebou volný víkend.

Poslední zápas sehrají za týden s Napajedly. „Nyní řešíme kdy a kde se bude utkání hrát. Samozřejmě preferujeme přírodní trávu, na které budeme hrát i v sezoně,“ uvedl Kolář.

Bojkovice začnou druhou polovinu sezony zostra. Hned při letošní premiéře vyzvou doma druhou Kroměříž B, pak jedou do Zlína, kde se postaví Mladcové.

Kouče Koláře těší, že mužstvo je zdravé, kompletní. Proti Slušovicím kvůli pracovním povinnostem nenastoupil kapitán Vít Dolina.