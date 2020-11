Cíle se ve Slovácké Viktorii nemění, parta kouče Martina Lišky chce hrát co nejlépe a pokud možno vyhrát každý zápas. „Už jsme to prezentovali loni. Po konci Provodova v krajském přeboru jsme byli připravení vyšší soutěž vzít. A stejné je to i teď. Pokud bychom první A třídu vyhráli, jiná varianta pro nás není. Určitě půjdeme nahoru,“ nezastírá bojkovický trenér.

Ve městě ležícím na na řece Olšavě v údolí Bílých Karpat poblíž hranic se Slovenskem, jehož dominantou je hlavně zámek Nový Světlov, jsou po nedohrané podzimní části spokojení.

„Samozřejmě člověk chce vždycky vyhrávat, ale snad kromě zápasu ve Fryštáku, kde jsme měli něco získat, celkový počet bodů odpovídá zápasům, které jsme odehráli,“ myslí si Liška.

Výhoda? Lepší fyzička

I když Bojkovice i loni hrály v popředí tabulky, letos to pro hráče Slovácké Viktorie bylo jiné. „Před rokem jsme do sezony vstupovali v odlišné situaci i roli. Odešel trenér, nikdo od nás moc neočekával. Možná se klukům hrálo lépe než letos, kdy každý věděl, že budeme hrát na špici. Proto se každý soupeř na nás namotivoval, připravil. Pro nás tyto zápasy byly hodně těžké,“ říká.

„Pro kluky to byla nová situace. Na trávníku museli vyvinout daleko větší úsilí a ukázat kvalitu, aby dokázali duely vyhrát. Nakonec jsem rád, že jsme hromadu zápasů uhráli právě nasazením a vůlí. Většinou se až ve druhém poločase projevila individuální kvalita a lepší tréninková morálka. Měli jsme více fyzických sil než protivník,“ doplňuje.

Kádr Bojkovic zůstal oproti minulé sezoně takřka stejný. Akorát těsně před začátkem nového ročníku přišel Varga. Zkušený fotbalista se stal obrovskou posilou nejenom do hry, ale i do kabiny. „Je to týmový hráč,“ vyzdvihuje Liška.

Tomu naopak citelně scházel Míča, což je rozdílový borec, který si dal od fotbalu nečekanou pauzu. „Těžko jsme to skousávali, protože je využitelný na více postech. Je to motor týmu, velký bojovník, který nám hlavně v těžkých venkovních zápasech chyběl,“ přiznává bojkovický kouč.

Druhý tým I. A třídy jinak žádné posily neshání. Sezonu dohraje se stejným kádrem. Nyní ale mají bratři Dolinové, Gago a další borci volno, všechny amatérské soutěže totiž byly předčasně ukončeny. Hrát se zase začne až na jaře. „Samozřejmě nikdo to nekvituje, ale už během podzimní části byly náznaky, kdy se mluvilo o tom, že se soutěž přeruší. Škoda, že se neodehrálo víc než devět zápasů,“ mrzí Lišku. „I tak se ale tabulka vykrystalizovala a je jasné, kdo bude hrát vpředu a kdo se bude rvát o záchranu,“ přidává.

Kdo si to rozdá o vítězství?

O vítězství v soutěži si to rozdají právě Bojkovicemi s Hlukem a Osvětimany. S jinými týmy se až tolik nepočítá. „Asi se bude rozhodovat mezi námi, souhlasí Liška.

„Každé mužstvo má svoje silné a slabé strany a je nějak stavěné. My sázíme na odchovance, Hluk tým výrazně překopal, čekalo se, že bude vpředu. Osvětimany jsou dlouhodobě favoritem. Možná ustrnuly na vavřínech, nebo se každý na ně lépe připravení. Nevím, každopádně nebyly tak dominantní a výrazné jako dřív,“ přemítá.

Kouč Liška nyní svěřence nijak nehoní, ve stavu nouze jim nechává absolutní volnost. „Nemyslím si, že by na té naší úrovni, měl někomu něco přikazovat. Pochybuji, že když někomu napíšu plán, že podle něj pojede,“ míní. „Tak, jak každý přistupuje k tréninkům a k zápasům běžně v sezoně, stejné je to i nyní. Kdo se chce udržovat, tak chodí běhat, cvičí nebo jezdí na kole, ostatní nedělají nic,“ tuší. „Na této úrovni je to stejně plus minus podobné. Po dlouhé pauze budou všichni na stejné startovní čáře. Podle mě je kontraproduktivní, abychom se v listopadu chystali na začátek března,“ přidává.

Liška věří, že se situace ohledně pandemie koronaviru v Česku po přísných vládních patření zase zklidní a na jaře se začne znovu hrát. Trenér Slovácké Viktorie zatím na zimní přípravou až tolik nepřemýšlel. „Je to strašně problematické. Nikdo neví, co bude. Já budu rád, když se s kluky do konce roku všichni sejdeme a nějak podzim uzavřeme,“ říká.

Jinak příprava by měla být podobná jako v minulých letech. „Už loni jsme kombinovali venkovní přírodní hřiště, nebo jsme jezdili do Hrádku na umělku,“ zakončuje povídání.