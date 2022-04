Talentovaný mladík byl hlavní postavou při jasné sváteční výhře 6:0. Dvakrát se trefil v rychlém sledu za sebou na konci první půle, svůj výkon korunoval po hodině hry, kdy zkompletoval čistý hattrick. „Vyšel mě na na litr slivovice,“ prozradil.

Láhev přinesl do hospody hned po sobotním zápase. Vydařený duel s Újezdcem se v Bojkovicích pořádně protáhl. „Seděli jsme na hřišti dlouho do noci. Oslavy byly veliké. Pro nás to byla důležitá výhra, navíc byly Velikonoce, prodloužený víkend,“ přiznává s úsměv.

Fotbalisté Slovácké Viktorie přitom neočekávali snadné utkání. S Újezdcem je to většinou boj, tentokrát se ze zápasu stala selanka, jasná záležitost.

„Podařilo se nám dát celkem rychlý gól, který nám pomohl, nakopl nás. Pak už se to rozjelo. Brzy jsme přidali druhou branku, soupeře to nalomilo a my na trávníku kralovali,“ popisuje.

Osmnáctiletý útočník Bojkovic Adam Kundrata.Zdroj: se svolením Adama Kundraty

Kundrata vstřelil všechny své branky ze hry, pokaždé mu nahrával jiný spoluhráč. Bojkovický odchovanec patří mezi kanonýry od dětství. Spousty branek dával už coby žák, nyní se prosazuje i v dorostu, kam věkem stále patří.

Za sezonu nastřílel nejvíce osmnáct branek, v jednom utkání dal maximálně čtyři góly. Hattricky už ani nepočítá. „Bylo jich docela dost,“ usmívá se.

V letošní sezoně I. A třídě skupiny B jich nasázel už osm a společně s mazákem Vargou je nejlepším střelcem týmu.

Mužům vypomáhá poslední dvě sezony. Loni naskakoval do zápasů spíš z pozice střídajícího hráče, letos po odchodu Gaga nastupuje pravidelně. K tomu stíhá i duely dorostu. „Je to náročné, ale dá se to stíhat,“ říká.

Na mužský fotbal si zvykl hned, s přechodem mezi dospělé problém neměl. „Samozřejmě s chlapi je to trošku jiné, ale jsem vyhranější. S důrazem soupeřů si umím poradit,“ říká.

Šikovný mladík nastupuje téměř výhradně na hrotu, kam prostě patří. Kromě fotbalu mu momentálně nejvíce času zabírá škola. Za týden maturuje na Obchodní akademii v Uherském Hradišti. „Už je to za dveřmi. Věřím, že to zvládnu, studium se mi nechce prodlužovat,“ říká.

Na vysokou školu se nechystá, povolání už mám vybrané. Bojkovický fotbalista již rok pracuje v Uherském Brodu jako holič v Barber shopu.

Pečovat nejen o kamarády a známé jej baví, stříhat vlasy a upravovat vousy mu jde náramně. O klienty nemá nouzi, telefon drnčí neustále.

„Mám garanta, živnost. Před Vánocemi jsme vůbec nestíhali, nyní je to taky natřískané,“ tvrdí.