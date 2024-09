„Vylámali jsme si zuby na jejich gólmanovi,“ tvrdí hrající trenér Tečovic Václav Pavlíček.

I. A třída sk. B, 8. kolo -

SOKOL TEČOVICE – SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE 0:2 (0:0)

Branky: 54. Vojtěch Dolina, 73. Tomáš Andrlík. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 80.

„Tečovice měly nějaké šance, několikrát nastřelily našeho gólmana Urbánka, který nás mimochodem ve druhém poločase svými zákroky podržel. Zachytal opravdu výborně, hodně nám pomohl,“ vyzdvihl výkon opory hostující kouč Martin Kolář.

Bojkovice měly o víkendu problémy se sestavou, do Tečovic dorazily bez čtyř hráčů.

„Nastoupit za nás museli i dva dorostenci, co měli v nohách svůj dopolední zápas. Bylo to pro nás náročnější, ale zvládli jsme to,“ oddechl si Kolář.

Tečovicím kromě Bejtkovského scházel hlavně střelec David Dorazin, který byl v porodnici. „Sice jsme byli opticky víc na balonu, ale v ofenzivě jsme byli těžkopádní a nevytvořili si tolik šancí jako v minulých zápasech,“ uznal Pavlíček.

Vyrovnaný duel rozhodla trefa Vojtěcha Doliny z 54. minuty. „Celý zápas byl o tom, kdo vstřelí první gól. Byli jsme to my, kdo ho dal trošku se štěstím,“ míní Kolář.

Hosty definitivně uklidnil čtvrt hodiny před koncem Andrlík, který se trefilhlavou po rohovém kopu Jana Gaga.

„Byli jsme efektivnější než domácí. Dali jsme dva góly, soupeř žádný, což rozhodlo,“ říká Kolář.

„Kdyby to bylo 1:0, strachujeme se o výsledek až do poslední minuty. Takto byl závěr klidnější, zvládli jsme ho dobře,“ přidává spokojeně.

Jinak duel byl vyrovnaný, bojovný. „Soupeř byl kvalitní, na nás dobře nachystaný,“ oceňuje bojkovický kouč.

Oba týmy si v první půli vypracovaly několik slušných příležitostí. Na domácí straně po akci Vopatřila a přihrávce Khalila střílel Plachý uvnitř pokutového území do připraveného Urbánka. Hosté odpověděli dorážkou Petra Gaga. Domácí Slezák pak zahrával dva trestné kopy ze strany. První nákop proletěl nikým netečován až do zámezí a z druhého hlavičkoval Vlachynský těsně vedle.

„O poločasové přestávce jsem věděl, že první gól rozhodne. Dali ho hosté z brejku. Ani to nebyla pořádná šance, ale bojkovický hráč to trefil parádně. Druhou branku jsme dostali z rohu, když jsme si neobsadili hostujícího hráče. Celkově na rohy jsme vyhráli snad 15:5, ale téměř žádnou šanci jsme si z nich nevypracovali,“ hořekoval Pavlíček.

Ve druhé půli nejprve Vopatřil poslal trestný kop z oblouku přes zeď pouze Urbánkovi do rukou, Khalilův nákop ze standartky poslal v pádu Dorazin hlavou gólmanovi do koše a po Surmanově nahrávce mířil Vlachynský pouze do Urbánka.

Tečovice hrozily až do konce, v zakončení se ale soužily. Trestný kop Vopatřila skončil ve zdi, po následném rohu Pavlíček hlavičkoval těsně vedle. Jinak centry domácích s přehledem posbíral Urbánek a střely buď zblokovali hostující zadáci nebo skončili v zámezí.

„Soupeř si za celý zápas nevytvořil žádnou vyloženou šanci, přesto vyhrál 2:0. Bojkovice byly důraznější v šestnáctkách, jejich hráči skákali do střel, proto vyhrály zaslouženě,“ uznal Pavlíček.

Obětaví hosté už si konec zápasu pohlídali a slavili čtvrtou výhru. „Jsem spokojený s body i přístupem hráčů. Tečovice mají kvalitní tým. Byli jsme šťastnější v koncovce,“ dodal Kolář.