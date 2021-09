„Z výsledku jsme zklamaní. Sice jsme osmdesát procent času prohrávali, ale v závěru jsme výsledek otočili. Měli jsme konec uhrát lépe,“ ví trenér Slovácké Viktorie Martin Liška.

Bojkovického kouče kromě ztráty dvou bodů mrzel především výkon rozhodčího Pospíšila. „Za tu dobu, co komentuji zápasy, jsem si na ně nikdy nestěžoval. I když nám sudí uškodili, většinou jsem to přešel, neřešil to. Vyloučení Gorčíka mě ale nezvedlo,“ přiznává Liška.

Podle domácího kouče hlavní arbitr páteční utkání hrubým způsobem ovlivnil. „Náš hráč se soupeře ani nedotkl. Červená karta byla vymyšlená,“ tvrdí Liška.

Co se na trávníku vlastně stalo? Čtyřiadvacetiletý bojkovický fotbalista naznačil kop do ležícího Bábíčka a sudí vytáhl z kapsy červený kartonek. „Nevím, zda jej minul nebo lehce lízl,“ krčil rameny trenér Koryčan Boris Kroutilík.

Podle sudího šlo ale o hrubé nesportovní chování, úmyslné kopnutí soupeře ze strany do hlavy v přerušené hře.

Ať to bylo jakkoliv, od doby se utkání vyostřilo. „Souboje se dohrávaly, byli tam skluzy, emoce. Rozhodčí to ale nezvládali celkově. I když arbitr odpískal proti hostům za ruku jasnou penaltu, další přešel. A když našeho Gorčíka vyloučil, musel rozdat soupeři dalších pět žlutých karet,“ má jasno Liška.

„Nechci, aby to vyznělo, že jenom pláčeme, protože rozhodčí nám tři branky nedali, ale zápas byl opravdu vedený účelově. Vím, že s tím již nic neudělám, ale chci na to upozornit. Strašně nás to všechny mrzí,“ přidává.

Přitom první půle ničím nevybočila z krajského průměru. „Z naší strany to byla taková obehraná písnička, kdy hrajeme do zatažené obrany a nedokážeme se pořádně prosadit. Sice jsme se snažili útočit, ale bylo to křečovité,“ uvedl Liška.

„Bohužel z platonického tlaku jsme v první půlce branku nedali, naopak jsme na konci první půle z brejku inkasovali gól na 0:1, čímž se opakovala situace z posledních zápasů a zase jsme museli dotahovat,“ štve bojkovického kouče.

Celek z Kroměřížska byl v prvním poločase jsme ale byli lepším týmem. Vypracovali jsme si tři vyložené šance, gól dali až z té poslední. Chvíli před přestávkou se prosadil Gejdoš,“ hlásil Kroutilík.

Druhý poločas byl i s ohledem na stav utkání vyhrocený. „Sice jsme hned po přestávce krásnou brankou Gaga srovnali na 1:1, ale z brejku jsme potom dostali druhý gól. Proti deseti jsme se snažili hrát dopředu, byli jsme o dvě třídy lepší než v úvodní části. Konečně to z naší strany mělo nějaké parametry,“ pochvaloval si Liška.

Jeho tým ve druhé půli soupeře zatlačil. Hosté však nápor protivníka přečkali a Vrtalem udeřili. „Domácím se však podařilo z penalty nařízené za ruku ve vápně vyrovnat a vzápětí jsme inkasovali třetí branku,“ posteskl si Kroutilík.

Když Kundrata v 83. minutě upravil na 3:2, zdálo se, že Bojkovice už zápas dohrají. „Do konce utkání zbývalo asi sedm minut a já věřil, že náskok již euforií udržíme,“ přiznal Liška.

Jenže Koryčany to nezabalily a v závěru po rohu a následné skrumáži skóre srovnaly na 3:3. Kaňa propálil vše, co mu stálo v cestě a zachránil hostům alespoň bod.

„Soupeř měl i štěstí, ale nebylo to tak, že by měl tři střely a ze všech dal branku. Koryčany byly hrozně těžký soupeř. Věděl jsem, že to bude těžký zápas. Hosté mají vysoké, důrazné a fyzicky zdatné mužstvo, které má vpředu kvalitního útočníka. Koryčany se jenom nebránily, vzadu nás nenechaly vydechnout. Nebylo to jenom o dobývání, ale museli jsme být neustále pozorní i směrem dozadu,“ přiznal Liška.

„Je pravda, že druhá půle byla kvůli vyloučení domácího hráče bláznivá. My jsme hlavně rádi, že jsme neprohráli,“ dodal Kroutilík.

I. A třída sk. B, 8. kolo -

Slovácká Viktoria Bojkovice – FC Koryčany 3:3 (0:1)

Branky: 47. a 75. z penalty Gago, 82. Kundrata – 45. Gejdoš, 70. Vrtal, 89. Kaňa. Rozhodčí: Pospíšil. Červená karta: 56. Gorčík (Bojkovice). Diváci: 123.