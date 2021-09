„Je to spíš otázka budoucnosti. Nabídku bych samozřejmě zvažoval, ale teď jsem spokojený,“ dodává.

Mezi muži to nemá jednoduché. Chvíli trvalo, než si zvykl. „Začátek byl těžší, protože tempo je vyšší než v dorostenecké divizi a fotbal také tvrdší,“ zjistil.

„Měl jsem možnost tam zabojovat o místo. V přípravě jsme nastoupil asi do čtyř utkání. Cítil jsem, že bych tam moc nehrál, proto jsem zvolil návrat. Ve svém věku potřebuji být vytížený, pravidelně hrávat,“ ví dobře.

Do kabiny spoluhráčům přinese kořalku, víc to řešit nebude. Věří, že podobné zápasy ještě přijdou, vždyť je teprve na startu dospělé kariéry. Obdivovatel anglického reprezentanta Jacka Grealishe a francouzského útočníka Antoine Griezmanna pochází z fotbalové rodiny.

První tři kola se rozkoukával, střelecky spal. Po návratu z Hodonína se sžíval s novým týmem i mužskou krajskou soutěží. Poprvé se devatenáctiletý útočník Dolního Němčí Roman Bobčík prosadil až ve čtvrtém utkání s Nedachlebicemi, minulý týden se trefil i do sítě Buchlovic.

