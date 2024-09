Fotbalisté Zlechova (zelené dresy) v 5. kole I. B třídy skupiny C prohráli doma s Vlčnovem 2:3.

Bláznivý závěr přinesl nedělní dopolední duel ve Zlechově, kde domácí fotbalisté v poslední minutě slavili vyrovnání po trefě Hradila, aby v nastaveném čase po kuriózním kiksu přišli o bod a doma s Vlčnovem v 5. kole I. B třídy skupiny C padli 2:3. Co se na konci rušného duelu přesně stalo?

„V nastavení jsme se snažili zvrátit utkání na naši stranu. Bohužel došlo k nedorozumění mezi brankářem a hráčem. Gólman Vendel šel rychle hodit aut, obránce s tím nepočítal a chytl balon do ruky. Hosté kopali trestný kop a v posledních vteřinách hlavičkou strhli vítězství na svoji stranu,“ popisuje kuriózní kiks zlechovský kouč Pavel Nožička.

V 92. minutě strhl výhru na stranu Vlčnova Michal Mikulec. Hosté byli v neskutečné euforii. Krátce předtím totiž inkasovali a v 67. minutě přišli o vyloučeného Vaculu.

I. B třída sk. C, 5. kolo -

SK ZLECHOV – TJ VLČNOV 2:3 (1:1)

Branky: 36. Adrian Duchtík, 90. Dominik Hradil – 24. David Sagula, 74. Pavel Kašpařík, 92. Michal Mikulec. Rozhodčí: Brhel. Červená karta: 67. Daniel Vacula (Bojkovice). Diváci: 120.

„Porážka mě velmi mrzí, protože Vlčnov byl hratelný soupeř. Nechci snižovat jeho kvality, protože u nás vyhrál, ale vyhrané utkání jsme si prohráli sami,“ ví dobře zkušený trenér.

Zlechov na začátku sezony srážejí laciné branky, které pravidelně inkasuje ve druhých poločasech. „Tyto góly nás připravují o lepší výsledky a hlavně body,“ ví dobře Nožička.

Domácí proti Vlčnovu dva góly inkasovali ze standardky. Hosté šli do vedení neobvyklou brankou, když jejich gólman Machala vykopl míč zpoza vápna na středový kruh a Sagula to trefil z jedné do prázdné branky. „Podobné góly se málokdy podaří a vidí,“ žasl Nožička.

Jeho tým měl v první půli více příležitostí ke skórování, dal však pouze jeden gól. Prosadil se Duchtík. Hlavičku Hubála hostující brankář Machala zázračně vyrazil. Jinak to by ve vedru zase spíš boj. „Soupeř byl důrazný, všechno hasil i za cenu žlutých karet,“ hlásil domácí kouč.

Zlechovští byli i ve druhém poločase lepší na balonu a vypracovali si další šance. Hubál šel sám na branku, ale nedal. Domácím k výhře nepomohlo ani zbytečné vyloučení Vaculy za kritiku rozhodčího.

„My jsme ale v přesilovce inkasovali po standardce gól od autové čáry,“ nechápal Nožička.

Balon se ve vápně odrazil ke stoperovi Kašpaříkovi a ten jej placírkou uklidil k tyči. „Ve zbytku utkání jsme dobývali hostující pevnost,“ glosuje Nožička.

Vlčnov se v oslabení ještě více zatáhl, bránil vedení. I když se domácím podařilo v 90. minutě srovnat Hradilem na 2:2, šťastnější byl nakonec soupeř.

„Závěr byl pro obě střídačky jednoznačně infarktový a nakonec šťastný pro nás. Všem našim hráčům děkuji,“ prohlásil trenér Vlčnova Martin Liška.

Jeho tým se na tři body pořádně nadřel. „Začali jsme slušně. Výsledkem byla úvodní branka téměř z poloviny hřiště. Domácí poté přepnuli na vyšší rychlostní stupeň, dostali nás pod tlak a zaslouženě srovnali. Po zbytečném vyloučení v polovině druhé půle Zlechov zjednodušil hru a i vlivem jiných okolnosti násobně navýšil počet standardních situací. Nakonec jsme to ale zvládli,“ oddechl si Liška.

Jeho tým poskočil s devíti body na sedmé místo, Zlechov je po další domácí ztrátě devátý.