Oba týmy měly na závěrečných ukončených o čem mluvit. „Fotbal hraji od pěti let, ale něco podobného jsem v něm snad ještě nezažil. Člověk se ale pořád učí a pořád jej něco překvapuje. Je to sice jenom sport, ale tuto ztrátu bodů těžko vstřebám,“ uvedl trenér Vlčnova Václav Činčala.

I. B třída sk. C, 13. kolo -

TJ VLČNOV – TJ SOKOL VELKÝ OŘECHOV 4:4 (4:0)

Branky: 2. David Sagula, 6. Jan Fibichr, 17. Lukáš Mimránek, 24. Jakub Flasar – 51. a Denis Kadlčík, 72. z penalty a 89. z penalty Josef Vyorálek. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 55.

Celek z Uherskohradišťska podobný duel sehrál minulou sezonu ve Zborovicích, kde v 18. minutě vedl 3:0 a nakonec z toho bylo drama. Kluky jsem na to o přestávce upozorňoval, aby to nedopadlo stejně a nakonec to skončilo ještě hůř,“ nechápal Činčala.

Přitom v prvním poločase hráli domácí dobře a na trávníku dominovali. „Dávali si míče a všechny šance proměnili,“ pochvaloval si bývalý ligový záložník či útočník Synotu nebo Zlína.

Skóre hned ve 2. minutě otevřel Sagula, vzápětí se trefil Fibichr. Třetí úder zasadil soupeři Mimránek a na 4:0 zvyšoval Flasar. V tu chvíli běžela teprve 24. minuta!

„Do Vlčnova jsme přijeli a mysleli si, že už nám začala ukončená. Přivezli jsme si s sebou i hodně slivovice a podle toho to taky v prvním poločase vypadalo. Přišlo mi, jakoby někteří kluci nevěděli, kde stojí,“ uvedl hrající manažer Velkého Ořechova Michal Minařík.

Hosté po prvním poločase prohrávali o čtyři branky a byli na ručník. Do přestávky jsme si vypracovali jenom jednu gólovou šanci, ale Maňásek hlavičkoval ve vyložené pozici mimo.

„V kabině jsme si řekli, že je to v pohodě, že si poslední letošní zápas užijeme a nebudeme se hádat. Pak ale trenér Pavel Kopl kvůli špatné disciplíně prokopl koš od dresů, což mu samozřejmě dáme k úhradě. V tu chvíli jsme si mysleli, že z Vlčnova rychle odjede na rodinnou oslavu, před kterou preferoval náš zápas. Zůstal ale a svým kopem nás probudil a nakonec jsme srovnali výsledek z 0:4 na 4:4,“ radoval se Minařík.

Remízu zařídili Kadlčík a brankář Vyorálek. „Oba bych z našich hráčů vyzdvihl. Denis Kadlčík se naučil hrát mužský fotbal a konečně proměnil své dvě šance. Gólman Vyorálek zase proměnil dva pokutové kopy a je snad naším nejlepším střelcem, což je trochu smutné. Penalty ale dává s přehledem. Jsem rád, že se na něj můžeme spolehnout,“ chválí parťáky Minařík.

Po divoké remíze oceňuje i výkon rozhodčího Dostálka nejen za nařízené penalty. „Ale hlavně za to, že se nebojí a ukázal, že je pánem na hřišti. Nikdo mu do toho nekecal, pískal fakt dobře. Klobouk dolů před ním,“ uvedl Minařík.

Jeho slova potvrdil také Činčala. „Rozhodčí pískal dobře, obě nařízené penalty proti nám byly tisíciprocentní,“ souhlasil známý kouč.

S bodem ale samozřejmě spokojený vůbec nebyl. „Sice nám chyběli dva stěžejní hráči Matějíček a Hanák, ale na jejich absenci se nevymlouváme. Bohužel nám nevyšel začátek druhé půle. Během deseti minut jsme dostali dva góly na 4:2 a kluci se sesypali a zbytkem zápasu se vyloženě protrápili. Ve druhém poločase jsme žádnou šanci neměli, tak špatně jsme hráli,“ dodal Činčala.

Jeho tým je před víkendovým závěrečným kolem osmý, Velký Ořechov pod sebe dostal Uherský Ostroh, ale přezimovat může poslední.