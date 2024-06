„Jsem rád, že jsme takto bláznivý zápas otočili do pěkného konce. Výhry si vážím, protože jsme zase nastoupili v okleštěné sestavě. Chyběli nám stopeři Machala s Blahou, vyloučený Kaspřák a taky Lahodný. Dá se říct, že jsme hráli bez obrány a útoku. Pomohli jsme si ale šikovnými dorostenci a zvládli to,“ radoval se trenér Polešovic Josef Křiva.

Šedesátka diváků se při sobotním zápase náramně bavila. Podobných duelů totiž k vidění moc není.

I. B třída sk. C, 24. kolo -

1. FC POLEŠOVICE – TJ SOKOL SLAVKOV 6:4 (2:3)

Branky: 9. a 33. Jan Vaculík, 50. a 90. Michal Kavka, 84. Ondřej Crla, 90. Jakub Stašek z penalty – 29. a 64. Petr Škařupa, 23. Jiří Omelka, 44. Marek Husták. Rozhodčí: Rochovanský. Červená karta: 68. Ondřej Stašek (Polešovice). Diváci: 60.

„Pro lidi to bylo vynikající a napínavé utkání. Padlo deset branek, viděli několik obratů i jedno vyloučení,“ souhlasil Křiva.

Domácí příznivci ale dlouho nijak zvlášť nejuchali. I když šly Polešovice v 9. minutě gólem Vaculíka do vedení, o náskok brzy přišly a první poločas prohrály 2:3.

„Slavkov hrál jednoduše. Nakopával balony dopředu na své vysoké útočníky. My jsme byli pohyblivější, lepší na balonu. Pokud bychom ale po čtvrt hodině hry vedli 3:0, nikdo by se nedivil. Zahrávali jsme spoustu standardek, rohů, z tlaku ale kromě gólu nic nevytěžili,“ posteskl si Křiva.

Hosté byli efektivnější, po brankách Omelky, Škařupy a Hustáka šli do kabiny v lepší náladě.

Polešovičtí také druhý poločas jzačali dobře a výsledek srovnali na 3:3. „Soupeř nám ale znovu odkočil. Měl tam nějaké nákopy a rohy, hlavou vstřelil čtvrtý gól. Prosadil se nepokrytý hráč,“ popisoval Křiva.

Vzápětí šli domácí do desíti, když byl po druhé žluté kartě vyloučen Ondřej Stašek. Polešovice ale oslabení nakoplo, v deseti lidech začaly jezdit po zadku a makat. Pomohli jim také hluční fanoušci.

Crla nejprve hlavou srovnal na 4:4, pak jeho střelu dorazil do sítě dorostenec Kavka, který dal dokonce dva góly. V nastaveném čase ještě proměnil Jakub Stašek penaltu nařízenou za jasnou ruku.

„Je obdivuhodné, že jsme v oslabení dali tři góly a výsledek otočili. Soupeře jsme v závěru fyzicky přehráli,“ těšilo Křivu.

Zatímco fotbalisté Polešovic slavili divokou výhru, hostům ze Slavkova se domů nejelo lehce. Na půdě okresního rivala zbytečně nechali ležet body, které dlouho měly ve své moci.

Konec ale zpackali, vyšli ze souboje naprázdno. „Zápas se mi nehodnotí vůbec snadno. Velice dobře rozehraný zápas jsme nedotáhli. A i když jsme dohrávali proti deseti, o náskok jsme vlastními chybami trestuhodně přišli a nakonec prohráli,“ smutní kouč Slavkova Miroslav Mančík.

„Je to škoda, protože minimálně na bod jsme měli. Polešovice byly hratelné,“ přidává.

„Utkání bylo herně poměrně vyrovnané. Domácí byli o něco běhavější, ale nijak zvlášť nás nepřehráli. Chvilku byly lepší Polešovice, pak jsme zase měli navrch my, a tak to bylo celé utkání. Za stavu 4:3 měl velkou tutovku Škařupa. Kdyby dal gól, tak by bylo po zápase,“ míní Mančík.

„Soupeř se ale pořád snažil, i v deseti útočil. Nakonec výsledek třemi brankami neskutečně otočil,“ dodal hostující trenér.

Také Slavkov střetnutí odehrál ve slátané sestavě. Na lavičce byl pouze trenér Mančík a ještě Rijak.