I když odvážný mladík Spartaku dvakrát poměrně lacině inkasoval, za těsnou porážku v Osvětimanech (2:3) jenom on rozhodně nemůže.

„Kluci mě podrželi, nic mi neříkali. Chtěl jsem jim pomoct získat alespoň bod.

Dva zákroky tam sice byly, ale oba góly byly moje. Pokaždé jsem to chytl, ale balon mi vypadl,“ smutní Blaha.

Není se co divit, vždyť s chytáním má jenom minimum zkušeností. Na tréninku, když nepřišel gólman, si s kamarády na chvíli stoupl do branky, jinak se tam nehrnul. „Ani jsem nevěděl, kde mám stát,“ přiznává.

Proč tedy střídal Šichu právě on? „Náhradní brankář nebyl a jelikož se nikdo nehlásil, vzal jsem to na sebe. Stejně by tam někdo musel jít,“ říká. „Na lavičce byly už jenom dva menší kluci, byl jsem z nich nejvyšší, takže to padlo na mě,“ přidává.

Přitom až doteď mladý středopolař nastupoval v okresní soutěži za hluckou rezervu. Za áčko si zahrál jenom v krajském poháru. Podobnou premiéru rozhodně nečekal.

„Vypomáhám jenom když je personální nouze. Teď mám víc minut v roli brankáře než jako normální hráč,“ usmívá se.

Na trávníku mu ale do smíchu moc nebylo. Po nástupu na hřiště cítil velkou zodpovědnost, chvílemi zapomínal i dýchat. „Byl jsem strašně nervózní, klepal jsem se,“ přiznává bez mučení. „Nervozita opadla asi v osmdesáté minutě, kdy jsme měli tlak a u mé brány se už moc nehrálo,“ oddechl si až v závěru.

Poprvé inkasoval ve 40. minutě, kdy mu za záda propadla nepříliš povedená střela Groulíka, na začátku druhé půle jej zase překonal Bartoš.

Pak se trefil ještě domácí kapitán Petrucha, sudí Filgas ale čtvrtý gól Osvětiman neuznal kvůli útočnému faulu. Jinak moc práce neměl, domácí fotbalisté totiž většinou pálili vedle nebo jejich rány obětavě blokovali hráči Hluku.

„Proti Osvětimanům jsem nikdy předtím nehrál. Věděl jsem, co jsou tady jsou za borci. Jsou na špici, mají top mančaft,“ chválil protivníka.

Pokud by Zelinka v závěru proměnil jednu ze svých dvou tutovek, mohli si hosté odvést ze hřiště favorita alespoň bod. „Je to škoda. Kluci podali dobrý výkon, podrželi mě. Chybělo kousek i trocha štěstí. Šance na vyrovnání byly. Vždyť kluci šli dvakrát sami na bránu,“ lituje zahozených šancí.

Hlučané v I. A třídě zaváhali podruhé za sebou, na Osvětimany ztrácejí už pět bodů.

„Věřím, že příště zase zabereme a soupeř někde zaváhá. Soutěž je vyrovnaná, těžko někdo vyhraje všechny zápasy,“ dodává.