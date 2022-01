„Musím to zaklepat, ale teď jsem konečně stoprocentně fit. Snad to bylo mé poslední zranění a ještě tak vážné,“ doufá věčně usměvavá sportovkyně.

Co se vám vlastně přihodilo, že jste byla tak dlouho bez fotbalu?

Stalo se to v létě roku 2020. Byl to obyčejný trénink na reprezentačním srazu. Při změně směru mi noha zůstala stát na místě a šlo jen tělo. V koleně jsem pocítila chvilkovou bolest. Slyšela jsem, jak mi v něm něco prasklo, roztrhlo se. Na začátku jsem ani nepomyslela, že to bude tak vážné, jak později ukázalo vyšetření následující den.

Jaká byla diagnóza?

Měla jsem přetrhnutý přední zkřížený vaz, meniskus a zadní vaz. Dělali mi plastiku. Bez fotbalu jsem byla deset měsíců. Po této době jsem naskočila do svého prvního zápasu. Byl to nepopsatelný pocit. (úsměv)

Jak těžký byl návrat?

Návrat po takovém zranění je vždycky velmi těžký, ale je pouze na člověku, jak těžké si to udělá. Absentovala jsem skoro rok a sebralo mi to sice spoustu fotbalových zápasů, ale na druhé straně mě to strašně posunulo po psychické stránce.

Jak hodnotíte podzimní část? Jste spokojená se svými výkony, nebo to mohlo být i lepší?

Podzimní část hodnotím velmi dobře, co se týká týmového výkonu. Já jsem odehrála posledních pět zápasů, předtím mě neustále trápily zranění. Potom se to nějakým způsobem ustálilo a mohla jsem konečně hrát naplno. Velmi mě mrzí zápasy s pražskými S. Proti Spartě i Slavii jsme mohli uhrát nějaké body, ale vždy nám to uteklo o jeden gól. Jinak si myslím, že s první polovinou sezony můžeme být spokojení.

I přesto, že jste v mládí byla vyhlášená střelkyně a teď na gól dlouho čekáte …

Je pravda, že mě samotnou to velmi trápí, protože jsem byla zvyklá střílet góly. Před zraněním jsem ale hrávala stoperku a moc jsem se do šancí nedostávala. Momentálně hrají ve středu zálohy. Věřím, že se na jaře už zlomí, že když dám gól, tak mi to tam bude padat častěji. (úsměv) Osobně mi ale větší radost dělá přihrávka na branku, což se mi daří určitě víc, takže to je asi moje úloha v týmu.

Vybavujete si, kdy jste se naposledy trefila?

Bylo to asi při v kvalifikačním zápase v Chorvatsku. To jsem hrála ještě za juniorky. Skórovala jsem proti domácímu týmu. Je to už ale tak dva, tři roky zpátky. (úsměv)

Věříte, že dres slovenské reprezentace ještě někdy obléknete?

Od mého zranění se snažím probojovat do základní nominace. Vím ale, že konkurence je velká a není úplně jednoduché se do družstva dostat. Zatím jsem byla jen v širší nominaci, ale i to si velmi vážím.

Co čekáte od jarních odvet?

Určitě budeme s holkami chtít potvrdit naše postavení v tabulce a samozřejmě pobít se o body s pražskými S.

Jak vnímáte zimní přípravu? Patříte mezi fotbalistky, které ji nesnáší, nebo vám běhání až tolik nevadí?

Nejsem úplně milovnice běhání, ale vím, že kondice je potřeba, takže to vždy nějak překousnu. (úsměv) Nejradši běhám s balonem u nohy. Vtom případě mi běhání vůbec nevadí. (smích) Ale chápu, že příprava je velmi důležitá, takže do toho musím dát všechno.

Stačila jste si během volna odpočinout, nabrat sílu?

Určitě ano. Na mě bylo toho volna až příliš. (úsměv) Takže jsem plná sil do druhé poloviny sezony.

Vánoce jste si užila?

Vánoce jsem prožila v kruhu svých nejbližších doma s rodinou. Sice pocházím ze Zvolena, ale nyní bydlíme ve Zvolenské Slatině, což je vesnice kousek od tohoto města. Svým způsobem byly stejné jako v minulých letech, akorát to tento rok uteklo strašně rychle. Ani jsem se nenadála už byl Štědrý den. Jediný zvyk, který se u nás dodržuje, je asi půst. Do večeře nejíme.

Silvestr byl bujarý?

Silvestr jsem strávila už v Uherském Hradišti. Byla jsem s holkami z týmu. Mám poslední den v roce ráda, ale není pro mě ničím speciální. Beru ho normálně.

Jak často se během sezony dostanete vůbec domů?

Na tuto otázku nejde úplně odpovědět, protože to ovlivňuje spousta faktorů. Mezi ně patří rozpis utkání, momentální situace ohledně pandemie koronaviru a podobně. Je to hlavně podle situace, ale když to vezmu celkově, tak domů se dostanu jen občas a maximálně než den nebo den a půl. Víc to není.

V Uherském Hradišti už jste si zvykla?

Na Slovácku jsem už šest let, což je asi odpověď, která mluví za všechno. (smích) Velmi si toho všeho tady vážím a jsem vděčná za tu možnost být součástí toho všeho. Líbí se mi město, které není velké ani malé, prostě tak akorát. Právě na to jsem byla zvyknutá i z domu, takže pro mě je to ideální město a místo na bydlení i život.