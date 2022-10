„Ačkoliv nám chyběl klíčový hráč, byli jsme od začátku lepším týmem, který k utkání přistoupil velmi zodpovědně. Utkání rozhodlo nasazení, přístup. Byli jsme zodpovědnější než soupeř. A pokud takto budeme hrát dál, můžeme pomýšlet na postup z celé třídy,“ myslí si záložník Spartaku Martin Kukla.

Zatímco někteří fanoušci se sobotního střetnutí kvůli absenci Sopůška obávali, hráči Hluku byli v klidu. „Myslím si, že právě takovéto zápasy nás jako tým o to víc stmelí. Dokázali jsme si, že jsme schopní takovéto duely zvládnout i bez tak klíčového hráče jako je Romča Sopůšek,“ říká.

„Samozřejmě všichni jsme cítili, že zápas pro nás bude těžký, ale možná právě proto, nás to vyhecovalo a makali jsme nejen za sebe, ale i za něj a od začátku jsme plnili všechny trenérovy úkoly,“ pokračuje.

Hlučané šli podle Kukly do souboje s Nedachlebicemi se stejnou taktikou i rozestavením jako kdyby tvořivý záložník byl v sestavě. „To, co jsme si před zápasem říkali, bylo stejné jako před každým jiným utkáním. Taktika se nijak zvlášť neměnila. Příprava na utkání byla totožná,“ tvrdí.

Zdroj: Libor Kopl

Zatímco minulé utkání v Bojkovicích si Spartak odložil na jarní část sezony, domácí střetnutí normálně odehrál. Přitom někteří si přáli posunout i sobotní duel.

„S kluky jsme se o tom bavili, ale rozhodl celý tým. Své si k tomu řeklo i vedení. Nakonec jsme došli k tomu, že utkání i bez Romana zvládneme, což se nakonec potvrdilo,“ těší nejen Kuklu.

V kontaktu se Sopůškem i trenérem Zlínským ale zůstali. Hlučané na dálku sledují výsledky Výběru KFS Zlín, na Britské ostrovy po výhrách zasílali gratulace. „Oběma úspěch přejeme. Jsme rádi, že ve výběru kraje máme své zastoupení,“ říká Kukla.

Sedmadvacetiletý fotbalista se na demolici okresního rivala podílel precizně zahraným trestným kopem, po kterém ve 23. minutě zvyšoval na 2:0. Domácí v první půli přidali další dvě branky a zápas nakonec dovedli k vysoké výhře.

„Před soupeřem jsme měli respekt. Věděli jsme, že se v létě posílil, po nevydařené sezoně zase hraje nahoře a že nějakou kvalitu má. Nedachlebice mají v sestavě šikovné kluky, ale my jsme podali tak kvalitní výkon, že na nás prostě nestačily,“ uvedl.

Hluk se po rozpačitém vstupu do sezony rozjel. Poslední tři zápasy ovládl se skóre 17:1, drží se za vedoucími Těšnovicemi a druhými Zborovicemi, dál živí naději na postup do krajského přeboru.

„Mužstvo se v létě obměnilo, postupně doplnilo. Naposledy přišel Štefi (Bartošek – pozn. red.) s Chodim (Chodura – pozn. red.), což jsou sice mladí kluci, ale rozhodně nám pomáhají. Právě tuto sérii, kterou teď máme, jsme přesně potřebovali k tomu, abychom se udrželi nahoře. Doufám, že ve zbytku sezony budeme jenom vítězit,“ přeje si nejen rodák z Mařatic, která v Hluku kroutí šestým rokem.

Předtím byl v Kunovicích či Březolupech, prošel taky mládeží Slovácka, kde se v ročníku potkal třeba s Trávníkem či Břečkou. „Byl jsem tam až do dorostu. Rád vzpomínám na kluky, co nyní hrají první ligu. Oni to dotáhli o něco dál než já,“ směje se.

Slovácko dál sleduje, přeje mu. „Kdokoliv je z Uherského Hradiště, měl by fandit klubu ze svého města,“ má jasno.

Zatímco jeho bývalí parťáci se fotbalem živí, on podniká ve financích, kopačky nazouvá jenom pro radost.