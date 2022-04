„Bohužel jsem to netečoval, ale dvě branky mi stačí. Hlavní je, že jsme vyhráli,“ radoval se šestadvacetiletý fotbalista, kterému nedělní dopolední utkání krajské I. A třídy skupiny B náramně vyšlo.

Belantova hlavní chvíle přišla ve 32. minutě, kdy se parádně opřel do míče, který z dvaadvaceti metrů poslal do šibenice. „Takto mi to sedne jednou za život,“ usmívá se.

Je pravda, že druhý gól už tak hezký nebyl, přesto se do statistik rovněž počítal. Belant ve druhé půli propálil Vandu podruhé a zvýšil na 3:0. „Dva góly mě těší. Jsem rodilý Zlechovjan, takže je to úplně super. Konečně jsem se prosadil, takže perfektní,“ zářil.

V té chvíli nebylo o vítězi derby pochyb. I když Zlechov po standardní situaci dokázal ještě snížit, na zvrat tenhle víkend neměl.

Domácí tak nedokázali navázat na předcházející výkony s Osvětimany a v Nedachlebicím, proti rivalovi selhali. Zato Buchlovice se po úvodních jarních nezdarech zvedli, slavili první body po dlouhé zimní pauze.

„Utkání nebylo nějak vyhrocené. Oproti předcházejícím minulému týdnu jsme hráli mnohem lépe. Morálka šla nahoru, bylo to dobré. Je dobře, že jsme zvítězili,“ prohlásil Belant.

Triumf nad sousedem si náležitě vychutnal. Vždyť právě na hřišti rodného Zlechova začal kopat do míče, hrával za žáky, odstartoval svoji kariéru. Do Buchlovic, kde nyní žije, přešel až v dorostu. „I když kluky se Zlechova samozřejmě hodně dobře znám, žádné hecování nebylo,“ tvrdí.

Souboje s bývalým klubem i kamarády si pokaždé hodně užívá, lepší zápas v sezoně pro něj není. „Taťka pochází ze Zlechova, já tam taky hodně dlouho bydlel. Je to vesnice vedle nás, rodná obec, takže zápas prožívám jinak než s jinými týmy,“ přiznává.

Vůči soupeři ale žádnou zášť či nenávist necítí, rivalovi přeje záchranu, aby se oba celky mohly potkat i v příští sezoně. „Kluci se zvedli, mají nové hráče, určitě půjdou nahoru. Nehráli vůbec špatně,“ míní.

Buchlovice ale byly v neděli daleko lepší i proto mohly místo oběda slavit. Belant se ale posezení neúčastnil. Po utkání spěchal za přítelkyní, která s dětmi z Akropolisu Uherského Hradiště odjela do Zubří na vystoupení.

Šestadvacetiletý středopolař si ani v týdnu moc neodpočine. Coby policista slouží v Buchlovicích, nyní je ale na stáži v Praze. V neděli už se ale zase bude před zápasem s Těšnovicemi hlásit do služby kouči Sovišovi. Potěší jej znovu?