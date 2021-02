„Od loňska mají kluci napsanou individuální přípravu, kdy je to především na nich, jak zodpovědně ji plní. Od minulého týdne jsem byl ale již nucen zařadit do ní jednu až dvě společné jednotky týdny. Samozřejmě po dvojicích, abychom plnili vládní nařízení,“ pokorně konstatuje a činí kouč Morkovic Radomír Barnet.

„Nejsem zastánce běhů kolem dědiny na asfaltu, to mi bytostně vadí! Kluci potřebují na hřiště s míčem,“ skřípá mezi zuby 48letý trenér, jenž navíc nemůže využít ani svého kvalitního areálu s umělou trávou. Což je k vzteku.

„Opatření nás tam nepustí. A tak jen improvizujeme. Všichni cítíme, že s možným blížícím se startem fotbalu musíme začít více běhat. A to i přesto, že v průběhu nejsme kompletní. Pořád je někdo v karanténě či je dokonce nemocen či mají pracovní povinnosti. Nyní je to na samotných hráčích. Třebaže nejsme profíci, musí to vydržet a obětovat se,“ vzkazuje.

Sám přitom tuší, že se fotbalové jaro hned tak nerozběhne.

„Jsem optimista, ale reálně vidím další mistráky opět na srpen nebo září. Sezonu standardně nedohrajeme.“

Přestože se většina jeho svěřenců i v době dlouhé pauzy snaží, nějaká kila o některých hráčů přibyla.

„Ale vážit nikoho nebudu. Snad kluci nepodceňují posilování s vlastním tělem, hlavně střed těla je třeba udržovat zpevněné,“ má jasno Barnet.

V současném kádru se velké kolozvraty očekávat nedají. Vedení klubu přitom intenzivně pracuje na příchodu kvalitního gólmana.

„Na brankářském postu máme problém a řešíme jej. Stejně jako vím, že jeden náš hráč zvažuje odchod, plánuje hrát v Rakousku, kde se mají fotbalová stavidla snad otevřít. Kluci jsou situací otrávení,“ potvrzuje náladu z kabiny kouč.

První mistrák by měly Morkovice odehrát začátkem března doma derby s Holešovem.

„To je spíše sci-fi. Budeme rádi, pokud si na jaře vůbec kopneme,“ zopakoval svůj pohled na situaci Barnet, jenž by se přitom nebránil ani testování a absolvování zápasů bez diváků. „Hlavně si kopnout,“ přeje si.

V Morkovicích se netají dlouhodobou ambicí návratu mezi divizní společnost. V rozehrané sezoně se však podle všeho nedočkají.

„Nejsme tam, kde bychom chtěli být. Cílem je hrát v popředí, do třetího místa a držet kontakt s nejlepšími. Popravdě ale pořád to ani od nás není ono. Chybí nám zkušenost, dva tři takoví hráči, kteří dokáží naši hru v těžkých chvílích ukočírovat. Po ne zrovna ideálních časech práce s mládeží zatím nemůžeme sklízet její plody, ale cítím, že došlo ke zlepšení a blýská se na lepší časy. I proto by právě účinkování prvního týmu v divizi Morkovicím a našemu regionu slušelo,“ dodal Radomír Barnet.