Do fotbalového kolotoče zpátky naskočil po roční přestávce. I kvůli pandemii koronaviru a dlouhému přerušení soutěží mu milovaný sport nescházel. Pavel Barcuch se po konci ve Slavkově zpátky k trénování nehrnul. Přesvědčil jej až kolega a kamarád Václav Uhlíř, který jej zlákal k angažmá v Nivnici.

Fotbalisté Kunovice doma prohráli s Nivnicí 0:2. Hosty poprvé vedl nový hlavní trenér Pavel Barcuch. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Volal mně, že to časově nezvládá, jestli bych to tam nevzal za něj. Docela mě to překvapilo. Já už jsem s tím ani nepočítal. Moc jsem ani nechtěl trénovat, ale když jsme se spolu bavili, přesvědčil mě,“ přiznává bývalý vynikající gólman, jenž má na kontě 91 startů v nejvyšší soutěži za Drnovice a Karvinou.