V exkluzivní anketě Deníku mezi fotbalisty nižších, krajských a okresních úrovní vyšlo najevo, že i zde si většina, třebaže ne drtivá, váhu hlídá. Z oslovených respondentů v našem Zlínském kraji vyplynulo, že dvě třetiny tuto osobní veličinu sleduje velmi pozorně!

„Řada hráčů na nejnižší úrovni hraje fotbal právě k udržení své hmotnosti. Doba je spíše sedavá,“ poznamenal s úsměvem bývalý ligový fotbalista a nyní trenér divizního Slavičína Petr Slončík.

Skaštice udržely posilu z Otrokovic a koukají po dalších!

A právě od této soutěže níže je fotbal na amatérské bázi, kde již lodivodi na kolísavost váhy úplně nelpí. „Jsme rádi, že se kluci fotbalu vůbec věnují, chodí na tréninky.“

„Když jsem hrál fotbal profesionálně, tak jsme byli váženi i třikrát týdně, největší pedant na to byl za mě Karel Jarolím, takový Bohouš Zenkel, z okresního přeboru,“ směje se Slončík.

Coby trenér právě amatérského výběru tuto veličinu tolik neřeší. „Váhu nehlídám, je to o přístupu jedince. A zde v podstatě ani nepotřebujete váhu - stačí se podívat do sprchy!“ směje se Petr Slončík.

Šidlík otevřeně promluvil o konci: Chance liga by znamenala existenční problémy

Nejzajímavější odpovědi oslovených fotbalistů:

Václav Cacek, brankář Byniny: „Číslo na váze neřeším. Snažím se však držet svůj nastavený životní styl a díky němu udržuji svoji postavu a kondici.“

Pavel Paníček, útočník Jaroslavic: „Váhu jsem si začal hlídat až v minulém roce, ale to už bylo spíše kvůli zdraví celkově. Předtím jsem to nikdy neřešil a jedl a pil úplně všechno co mi přišlo pod ruky. Fotbal jsem hrál vždycky pro zábavu, za pivo a klobásu, takže jsem to nijak neřešil. Pak přišlo období, kdy jsem přibral snad 30kilo a zasekl jsem se na 108kilech. pomalu jsem už ani nehrával a zařekl se, že takhle to dál nejde. Fotbal byl velikou motivaci pro to shodit pár kilo, ale největší motivací bylo a je moje zdraví."

Ondřej Filák, útočník Francova Lhota: „Každý fotbalista to bere individuálně, ale teď přes zimní přestávku si většina z nich váhu hlídá, buď zdravou stravou, nebo nějakou sportovní aktivitou.“

Michael Podešva, hráč Jarcové: „Mám jednoduchou dietu, nepřežírám se, na taléř si naložím meněj, ztloustnout neplánuju… tělo je chrám, o který je třeba pečovat! „ (smích)