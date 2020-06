Ani déšť nevadil. Fotbalisté Uherského Ostrohu oslavili sto let výhrou

Ani déšť jim nakonec nevadil. I když hřiště bylo podmáčené a fanoušků nepřišlo třeba tolik, kolik by si akce zasloužila, nakonec byli všichni spokojení. Fotbalisté Uherského Ostrohu v sobotu oslavili významné výročí sta let od založení oddílu, v hlavním zápase pak účastník krajské I. B třídy skupiny C zdolal bývalé hráče Slovácka 3:2.

Fotbalisté Uherského Ostrohu o víkendu slavili výročí sta let od založení klubu. | Foto: facebook FK Uherský Ostroh