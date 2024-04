I. A třída sk. B, 16. kolo -

JISKRA STARÉ MĚSTO – FOTBAL KUNOVICE 1:3 (1:2)

Branky: 27. Vladimír Brázdil z penalty - 12. Daniel Flek, 22. Rudolf Obal, 90. Filip Mandinec. Rozhodčí: Hanák. Diváci: 250.

Podle domácího kouče to fotbalisté Jiskry nezvládli hlavně po psychické stránce.

„Rozhodla hlava,“ má jasno Abrhám.

„Šlo vidět, že většina našich mladých kluků hrála podobný zápas poprvé. Derby měli v týdnu v hlavách, byl kolem toho velký humbuk, takže nervozitu si s sebou přenesli i do zápasu. Už před zápasem jsem z některých cítil, že nejsou ve své kůži, což se projevilo i na jejich výkonu. Bohužel ti starší kluci jim moc nepomohli,“ mrzí Abrháma.

Kunovice vstoupily do zápasu daleko lépe a ve 12. minutě se po trefě Fleka ujaly vedení. Stejný hráč pak mohl vedení hostů navýšit, hlavou ale nemířil přesně.

Staré Město ožilo až po kontaktní brance Brázdila, která ve 27. minutě proměnil pokutový kop.

„O přestávce jsme si k tomu ale něco řekli, sestavu prostřídali a druhý poločas už byl vyrovnanější. Šance byly na obou stranách,“ míní kouč.

Jiskra mohla výsledek v dramatickém závěru srovnat. Petek se ocitl sám před gólmanem Němčickým, ve velké šanci ale selhal. Na druhé straně po brejku zápas definitivně rozhodl Mandinec.

„To už jsme ale hráli vabank a kluky chytaly křeče,“ říká Abrhám.

I když jej domácí ztráta hodně mrzela, porážku z derby vzal s nadhledem.

„Pro naše mladé mužstvo to byla obrovská škola. Střetla se dvě mužstva se zcela jinou koncepcí. Zatímco my to hrajeme s vlastními kluky a odchovanci, v hostující sestavě byli vidět rozdíloví hráči, jako jsou Perůtka, Mandinec nebo Králík. S dalšími kluky všichni prošli Slováckem. My ale svojí cestě věříme. V budoucnu se nám to vrátí,“ nepochybuje domácí trenér, který postrádal Štauberta a dlouhodobě zraněného Lapčíka.

Abrhám stejně jako kolega Vojtěšek po sobotním utkání vyzdvihl výbornou atmosféru, nadstandardní kulisu. „Poděkovat musíme nejen Pazúrům z hrázky, ale i dalším lidem, že se na nás přišli podívat. Tímto se jim trošku omlouvám za výsledek. Musí mít s našim mladým týmem trpělivost,“ dodal na závěr.

Fotbalisté Starého Města i přes prohru zůstali v tabulce I. A třídy skupiny B na sedmém místě. Za týden se představí v Kroměříži, kde v sobotu dopoledne vyzvou rozjeté béčko druholigové Hanácké Slavie.