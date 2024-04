Před Slovanem uhájily čtyřbodový náskok, potřetí v letošní sezoně v Liberci remizovaly 1:1 a v 1. ženské lize se fotbalistky Slovácky dál drží na třetí pozici za vedoucí Slavii a druhou Spartou. Skóre v sobotním zápase 2. kola nadstavby otevřela domácí Klára Ducháčková, za hosty srovnala Jaida Nyby.

Fotbalistky Slovácka (bílé dresy) hrály v Hrádku nad Nisou s domácím Libercem nerozhodně 1:1. | Foto: FC Slovan Liberec, Jaroslav Appeltauer

„Remíza je asi zasloužená a odpovídá průběhu zápasu,“ míní trenér Slovácka Miroslav Zbořil.

Po víkendovém střetnutí na severu Čech byl rozpolcený, měl smíšené pocity.

„Výsledek, který nepotěší, ale asi nezarmoutí. V tabulce se situace nemění, máme stále čtyři body náskok na Liberec. Na druhé straně mě mrzí dvě věci - situace, ze které inkasujeme neustále dokola branky a zadruhé to, že ze sebe nedokážeme vyždímat mnohem víc, i když na to máme,“ štve Zbořila.

„Přizpůsobíme své tempo zápasu, kterým nějak proplouváme a čekáme, že se to vyhraje samo. Probere nás až inkasovaný gól, ale to už je pozdě. Chtít vyhrát patnáct minut prostě nestačí, musíme chtít víc,“ burcuje.

„Pokud chceme uspět v těžkých zápasech, tak si taková zaváhání nemůžeme dovolit,“ přidává.

V úvodu utkání byly domácí hráčky nebezpečnější. Největší příležitost neproměnila Tenkrátová, které hlavičkovala do boční sítě. Ve druhé části první půle začaly více kontrolovat míč fotbalistky Slovácka, ale příliš šancí neměly. Skórovat mohla pouze Jančářová, která se po závaru před libereckou brankou dostala k hlavičce, jenže gólmanku Pižlovou nepřekonala.

„Na začátku zahrozil soupeř ze standardky, pak jsme byli opticky lepším týmem, ale náznaky šancí či přečíslení jsme nikdy nedotáhli do větší šance. Začátek druhého poločasu měl lepší Liberec, my jsme nedokázali podržet míč a dostávali se tak pod tlak,“ hodnotí první půli Zbořil.

I do druhého poločasu naskočil lépe Slovan, jehož dobré napadání se pokusila využít střelou z poza šestnáctky kapitánka Šušulová. Ta však mířila nad. O pár minut později se dostala ke střeleckému zakončení i Ducháčková, jejíž projektil kontrolovala gólmanka Růžičková. Moravanky odpověděly pokusem Nyby.

Liberec udeřil čtvrt hodiny před koncem. Nejprve se skluzem dostala do zakončení Tenkrátová, její pokus ještě za pomoci tyčky uklidila do zámezí Růžičková, jenže z následné akce už skončil balon v síti, když po nakrátko rozehraném rohovém kopu centrovala Šubrtová a hlavou míč dostala do sítě Ducháčková.

„V momentě, kdy se hra vyrovnala a začínali jsme být v zápase lepší, tak jsme inkasovali a jak jinak než ze standardní situace, když necháme hlavičkovat nejmenší hráčku domácích. Bohužel, byla to facka, která nás naštěstí probrala, protože po gólu jsme najednou začali hrát mnohem aktivněji, začali víc běhat a nabízet se a vytvářet si dobré šance,“ říká Zbořil.

Celek z Uherského Hradiště ale dokázal reagovat. Střížová s Trčkovou se ještě neprosadily, skóre srovnala až Nyby v 83. minutě.

Další góly nepadly, i proto vyrovnaný duel skončil plichtou 1:1.

Oba týmy se střetly v letošním ročníku již počtvrté, Slovan hrál doma už potřetí. Svěřenkyně trenéra Myslivce chtěly soupeřkám z Uherského Hradiště vrátit vyřazení z poháru po penaltovém rozstřelu, ale ani tentokrát na soupeře nevyzrály.

„Ze zápasu si odnáším zklamání, ne však za předvedený výkon, ale kvůli výsledku. V situaci, ve které se nacházíme nám přímý souboj se Slováckem velel, jít za vítězstvím a přiblížit se v tabulce soupeři a bojovat o třetí místo, což se nepovedlo a proto to zklamání,“ vysvětluje na klubovém webu asistent trenéra Liberce Jaroslav Dittrich.

„Opět se potvrdila naše síla a kvalita ve standardních situacích. Bohužel jsme nedokázali vhodně a adekvátně zareagovat na závar v našem pokutovém území. Nejprve jsme přežili dvě střely, ale poté jsme nedokázali odklidit míč do bezpečného území mimo branku a inkasovali,“ mrzí kouče.

Ztráta bodů domácí dost bolela. „Nejsme v komfortní situaci. Potýkáme se s velkým množstvím zraněných fotbalistek a kupící se únava na hráčkách je znatelná, obzvláště v závěrečných minutách, kdy chceme zvýšit aktivitu a tempo ještě stupňovat, už síly prostě nejsou. Opět jsme na hřišti nechali všechno, nezbývá než bojovat až do konce,“ dodal Dittrich.

Fotbalistky Slovácka mají nyní před sebou dvojzápas s pražskou Slavií. Moravanky nejprve vyzvou lídra soutěže v domácím prostředí, pak je na programu finále poháru proti stejnému soupeři.

„Pokud chceme uspět, musíme pro to udělat mnohem víc. Musíme na hřišti nechat fakt úplně všechno,“ dodal Zbořil.