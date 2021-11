Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Poslední zápas podzimní části jsme zvládli a z derby si připisujeme cennou výhru. První půle však patřila hostím, kteří lépe kombinovali a byli aktivnějším týmem. Po faulu na Zádilského proměnil Kašpar ve 27. minutě penaltu. Paradoxně nám obdržená branka pomohla a srovnali jsme poměr sil na hřišti a ve 42. minutě Kovářem i brankově. Do kabin se odcházelo za stavu 1:1. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně a již po pěti minutách Hruška proměnil penaltu. Poté jsme mohli přidat další branky. Hosté v závěru otevřeli hru a dvakrát nás podržel gólman Malaník. Závěr utkání jsme už uhájili bez inkasované branky a bereme možná i tak trochu šťastnou výhru."

Josef Toman, činovník Halenkova: „V derby jsme v první půli byli lepším týmem a po zásluze jsme se ujali vedení. Domácím se v závěru první půle podařilo vyrovnat. O výsledku se rozhodlo po ruce našeho hráče, kdy byla nařízena penalta. Tu domácí proměnili. V závěru jsme vyvinuli velký tlak, ale domácí brankář nás vychytal při šancích Zádilského a Hajdy. Vyrovnat se nám už nepodařilo, utkání by spíše slušela remíza."

RATIBOŘ - PROSTŘ. BEČVA 1:3 (0:1)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Zápas s Prostřední Bečvou jsme nezvládli i díky rozsáhlé marodce. Hosté byli fotbalovějším týmem a svoji převahu dokázali přetavit ve vstřelené branky. První branku jsme dostali ve 44. minutě, což by se stávat nemělo. Ve druhém dějství jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale hosté dvěma trefami rozhodli o výsledku. V závěru dal Trochta výsledku alespoň kosmetickou úpravu. Výhra hostí je naprosto zasloužená. Nás decimují zranění a v poslední dohrávce s Lidečkem budeme horko těžko dávat dohromady kloudnou sestavu."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Domácí tým má ve svém kádru několik zkušených fotbalistů a na hrotu je velmi nebezpečný Sovák. Toho se nám podařilo eliminovat. V první půli jsme byli více na míči a těsně před odchodem šaten se nám podařilo dát Vašutem branku. Ta nás hodně uklidnila a ve druhém dějstvím jsme měli hru ve své moci. Domácí si druhou branku vstřelili sami a definitní pojistku přidal dvanáct minut před koncem Fiurášek. Domácí v samotném závěru dali čestný úspěch. Naše výhra je naprosto zasloužená, z naší převahy jsme dokázali vytěžit i vstřelené branky."

CHORYNĚ - PŘÍLUKY 4:2 (1:0)

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Utkání ve Lhotce ovlivnil silný vítr, se kterým se musely oba celky popasovat. Nám do karet nahrála rychlá branka Pelce ze šesté minuty. Hosté hráli první půli s větrem a vytvořili si několik nadějných příležitostí. Do půle jsme jejich nápor ustáli a do šaten jsme odcházeli s jednobrankovým vedením. Ve druhé půli se karta obrátila a my jsme po větru dokázali vstřelit tři branky. Hosté sice snížili, ale konečnou výhru jsme v pohodě uhájili. Zápas o šest bodů jsme zvládli a jsme rádi, že jsme se konečně dokázali prosadit i střelecky."

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „V utkání se projevila naplno naše slabina v zakončování, kdy už v 5 minutě stál úplně sám před brankářem domácích náš Karmazín a dal to přímo gólmanovi do náruče. Domácí pak z protiútoku vytvořili brejk a bylo to rázem 1:0. Další šanci spálil chvíli po té po přihrávce Kotíka sám před brankou Machalíček. Šance jsme spalovali i nadále. Domácí měli přitom v prvním poločase tak 2-3 střely na naši bránu, kdybychom vyhráli poločas 0:3, nikdo by se nedivil. Ve druhé půli jsme nechali domácí zbytečně navýšit náskok a přestřelka na konci zápasu už nic neřešila. Rozhodně jsme nebyli horším týmem, ale více gólů dali domácí a brali tak tři body."

PRLOV - KRHOVÁ 0:0

Jan Hába, trenér Prlova: „V důležitém duelu v boji o záchranu jsme prohospodařili první půli, kdy jsme si vypracovali čtyři obrovské příležitosti. Hosté se zaměřili na defenzívu a do útočení se příliš nepouštěli. Do půle se tak příznivci branky nedočkali. Ve druhé půli se na hřiště vkrádalo více nepřesností a hrálo se většinou mezi pokutovým územím. Bod chtěli více hosté a nakonec si ho i odvážejí. Je to určitě škoda, v první půli jsme měli hru ve své režii, ale chybělo tomu kvalitní zakončení. Podzimní část byla z naší strany taková rozháraná a často jsme dávali do kupy kvalitní sestavu a kosila nás i řada zranění. Přes zimu zkusíme tým stabilizovat a poohlédneme se i po nějakých posilách."

Alois Bayer, činovník Krhové: „Na malém hřišti jsme se zaměřili na kvalitní defenzívu. V první půli byli domácí aktivnějším týmem, ale naše obrana pracovala spolehlivě. Ve druhé půli jsme srovnali hru a na hřišti byl k vidění spíše boj o každý metr půdy. Zápas tak dospěl k bezbrankové remíze, se kterou jsme spokojeni. Jarní část tak kompletně odehrajeme na domácím hřišti a uvidíme, jak se nám bude dařit."

SLAVIČÍN B - POLIČNÁ 1:1 (0:0)

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „V předposledním podzimním utkání jsme hostili ambiciózní a sebevědomý tým Poličné. Od prvních minut se ukázalo, že se bude jednat o nesmlouvavý boj, jelikož naši mladíci si nenechali nic líbit a s vervou se pustili do kvalitního týmu a hned v úvodu jsme ukázali, že se s námi musí počítat. Hosté zahrozili v 6. minutě nebezpečně zahraným trestným kopem, ale po té jsme byli aktivnější my a několikrát nebezpečně ohrozili branku hostí, ale bez brankového efektu. Hosté byli nebezpeční až ve 22. minutě a po té nastal klid co se týče šancí, ale na hřišti to jiskřilo a ve 43. minutě hostující Kapusta „převálcoval“ našeho brankáře, který byl na nosítkách odnesen z otřesem mozku a četnými zhmožděninami do kabin a posléze odvezen na úrazovku. Navíc musel v poločase odjet z rodinných důvodů stoper Ondruš a tak dvojí střídání o poločase změnilo pozice i hru našeho týmu.

Hosté vycítili šanci a začali být aktivnější, ale trochu tím pootevřeli do té doby semknutou obranu a toho využil Staněk, který unikl po centru Hrabiny a dal vedoucí branku. Hosté ještě více zvýšili tempo a my jsme naopak kontrovali protiútoky. Hostům se ale podařilo vstřelit vyrovnávací branku a my jsme již nenašli sílu na skórování. Utkání bylo hodně tvrdé a bojovné a remíza je podle mne spravedlivá. Klukům bych chtěl poděkovat za nebojácný výkon proti kvalitnímu soupeři."

Václav Vondráček, činovník Poličné: „V úvodu zápasu byli aktivnější domácí mladíci a my jsme se jen pomalu dostávali do zahřívací teploty. Před odchodem do šaten se nešťastně zranil domácí brankář a přejeme mu brzké uzdravení. Ve druhé půli jsme zvýšili pohyb. Domácí však využili našeho zaváhání a dostali se do vedení. Deset minut před koncem Kapusta srovnal. V závěru jsme sahali i po třech bodech, ale remízu s kavalitním protivníkem nakonec bereme."

DOLNÍ BEČVA - JABLŮNKA 5:2 (1:0)

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „V případě výhry bychom si zajistili titul půlmistra a možná i tato skutečnost nám svazovala nohy. Náš výkon nebyl optimální, přesto máme v záloze obrovskou palebnou sílu, kterou dokážeme využít. Opět jsme vyrobili několik hrubých chyb v defenzívní činnosti a hosté nás za ně trestali. První poločas jsme se ale nedokázali v útočné fázi patřičně prosadit a do kabin jsme odcházeli pouze s jednobrankovým náskokem. Do druhé půle jsme poslali na hřiště sedmnáctiletého Víta Špatného a ten se nám odvděčil hattrickem. Hosté z kraje druhé půle srovnali, ale od tohoto okamžiku jsme zabrali a svého soupeře přestříleli. Z celkovým podzimním vystoupením našeho týmu jsme velmi spokojeni, nasbírali jsme 32 bodů a svým soupeřům jsme nasázeli 47 branek."

PETR KOSEČEK