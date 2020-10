Duel devatenáctého kola minulého ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY z konce května nyní vyšetřuje policie pro podezření z pokusu výsledek zmanipulovat. „Dávalo mi to smysl už tam, teď se to jen potvrdilo,“ uvedl líšeňský útočník Jan Silný.

Ten se do hry dostal v 88. minutě z lavičky za stavu 1:1 a po konci utkání obdržel žlutou kartu za nesportovní chování. „Byl jsem hodně naštvaný, protože jsme šli v poslední minutě dva na jednoho, v podstatě sami na brankáře. Pokud bychom to sami nepokazili, jdeme do gólu, ale rozhodčí nám šanci sebral a pískl konec. Teď s tím zjištěním, jsem naštvaný ještě víc,“ líčil Silný.

Podle zjištění serveru lidovky.cz došlo před utkáním ke změně rozhodčích. Místo Ondřeje Cieslara, Víta Melichara a Dana Vodrážky dostali zápas na povel Jan Cihlář a jeho asistenti Pavel Vlasjuk a Petr Klupák. Všichni tři figurují mezi dvaceti obviněnými v aktuální kauze, která zahýbala děním ve vedení Fotbalové asociace České republiky.

Vyšehrad - Líšeň 1:1 (0:0)

Datum: 30. května 2020

Branky: 80. Čvančara – 67. Zikl.

Vybrané statistiky:

Fauly: 10:21.

Žluté karty: 2:5.

Ofsajdy: 1:3.

Výběr vět z ohlasů trenérů po utkání:

Roman Veselý, Vyšehrad:

„Měli jsme v hlavách, že utkání chceme rozhodně zvládnout. Bohužel to bylo na nás vidět.“

„Při kombinaci nás balon neposlouchal jako jindy. Prokousávali jsme se horko těžko k brance.“

„Celkově vzato, remíza je tak asi zasloužená.“

Milan Valachovič, Líšeň:

„Cestovali jsme do Prahy s respektem. Vyšehrad je sice v tabulce pod námi, ale disponuje velmi kvalitním kádrem.“

„Navíc Slavoji nevyšel restart, když prohrál v Sokolově. Proto jsem od něj očekával silnou motivaci, aby proti nám uspěl.“

„Ale buďme pokorní. I bod je pro nás cenný a zasloužený.“

„Na Strahově jsme rozhodně obstáli.“

A nově delegovaná trojice rozhodčích dostala jasný úkol. „30. května v Orea Hotel Pyramida jim Rogoz (sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz – pozn. red.) předal finanční hotovost ve výši 150 000 korun, kterou převzal Petr Klupák, a to za účelem, aby svým výkonem rozhodčích ovlivnili výsledek uvedeného utkání ve prospěch Vyšehradu. Všichni jmenovaní sudí uvedenou nabídku přijali,“ citoval server lidovky.cz pasáž z policejního spisu.

Líšeň v utkání faulovala podle arbitrů jedenadvacetkrát, Vyšehrad desetkrát. Nedovolené zákroky hostujícího celku se kupily především v posledních deseti minutách. „Co si pamatuju, tak rozhodčí nám nic nedal. Jakýkoli náš kontakt byl faul a všechno se točilo na jejich stranu,“ poznamenal Silný.

Jeho tým vstoupil do utkání z devátého místa se čtyřiadvaceti body, jedenáctý Vyšehrad jich měl dvacet. Od patnácté sestupové pozice ho dělilo bodů deset. I přes pokus o ovlivnění duelu získali Brňané bod. Sudí proto peníze museli vrátit. „Dostali jsme naprosto regulérní gól. Možná posledních deset minut bylo nestandardně písknutých, byl tam špatně odmávaný ofsajd, nějaké žluté karty, ale takových zápasů je víc. S bodem jsme byli spokojeni a utkání jsem už vytěsnil z hlavy,“ řekl líšeňský trenér Milan Valachovič.

Sportovní ředitel Vyšehradu Rogoz sledoval duel svého týmu přímo na stadionu a po boku měl šéfa komise rozhodčích Jozefa Chovance. „Je to hodně nestandardní. Po zápase jsem ale mluvil s Rogym a byl naštvaný na své lidi. Dokonce týden nato byl vyhozený trenér Veselý (Roman Veselý – pozn. red.),“ podotkl Valachovič.

Pro něj je momentálně důležitější, jak bude případ pokračovat. „Jestli policie prokázala uplácení ve spojitosti s rozhodčími, měla by disciplinárka zasednout a říct dost! Jde o případ, který v Česku nemá obdoby, tak ať z toho udělají exemplární případ pro další období,“ prohlásil Valachovič.

Silný však kromě Vyšehradu vzpomněl také zápas jedenadvacátého kola, ve kterém jeho celek podlehl Viktorii Žižkov 1:2 „Člověk, když jede na Vyšehrad nebo na Žižkov, už trochu ví, že to nemůže být úplně fér,“ namítl pětadvacetiletý hráč.

Žižkov dal rozhodující branku v 87. minutě z penalty. „Zápas se Žižkovem byl ještě horší než na Vyšehradě. Šlo o zářez většího kalibru. Nic nám nedovolili a nakonec tam byla vymyšlená ruka ve vápně, naprosto směšná. To by v životě nikdo nepískl, ale rozhodčí utíkal z půlky a ukázal na penaltu,“ rozpovídal se Silný.