„Kapitánská páska je pro nováčky jakási povinnost, aby zaplatili něco do pokladny. Jsem hlavně rád, že jsem podepsal tříletou smlouvu. Bylo to moje přání, abych byl kmenovým hráčem Slovácka. Teď chci bojovat o nejlepší výsledky v modrobílém dresu,“ svěřil se Jakub Křišťan klubové televizi po zápase v Lanžhotě.

Svěřenci trenéra Romana Westa svoje fanoušky výsledkem moc nepotěšili. Prohra (0:1) proti druholigové Zbrojovce není, to, čím by se mohli vychloubat.

„Byl to první přípravný zápas, chtěli jsme se předvést. Chtěli jsme divákům, kteří za námi přicestovali ukázat, co nejlepší hru. Bohužel, úplně to nevyšlo. Máme za sebou nejtěžší týden přípravy. Do zápasu jsme chtěli jít naplno a vyhrát – to nepovedlo. Je nás tady hodně nových hráčů, teprve se seznamujeme. Věřím, že další zápas už to bude lepší a najedeme na vítěznou vlnu,“ hodnotil duel mladík, který nastoupil v nejvyšší české soutěži k 25 ligovým zápasům a patří rovněž do reprezentačního výběru U21, kde odehrál 8 utkání.

Jakub Křišťan se v první půlce postavil do středu hřiště.

Jeho úkol byla rozehrávka a tvoření hry. Jak byl se svojí pozicí spokojený?

„Je to jedna z mých předností. Starat se o rozehrávku, posouvat balon dopředu. S takovým záměrem jsem přišel do Slovácka,“ prozradil středopolař Slovácka a v závěru okomentoval tropické počasí. „Sice hrálo nějakou roli, ale bylo pro oba týmy stejné. Musíme se s tím vyrovnat.“