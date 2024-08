„Vstup do sezony je snový. Devět bodů po třech kolech jsme nečekali, ale je to příjemné. Pomohl nám návrat Broni Šálka z Rakouska a také příchod Kuby Svízely. Přinesli do mančaftu kvalitu a zkušenosti, s nimi jsme silnější,“ varuje protivníky trenér Ostrožské Nové Vsi Libor Soldán.

Vydřeného triumfu si velmi vážil. Dosavadní výsledky ale nijak nepřeceňuje.

„My chceme na podzim nasbírat co nejvíce bodů, abychom měli klid,“ říká Soldán.

I. B třída sk. C, 3. kolo -

TJ SOKOL PRAKŠICE – FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:3 (2:1)

Branky: 12. Filip Jankůj, 40. Jakub Dedík – 27. Matěj Pšurný, 57. Jaroslav Ťok, 61. Jan Doruška. Rozhodčí: Němec. Červená karta: 85. Matěj Pušrný (Ostrožská Nová Ves). Diváci: 80.

„Prakšice mají kvalitní mančaft a na jejich hřišti se nevyhrává,“ ví dobře. „Klobouk dolů, jak to zvládly. Hrály ve středu pohár a i v tom vedru s námi vydržely běhat celý zápas. Šance byly na obou stranách, nakonec jsme byli šťastnější,“ přidává.

Zatímco hosté si užívali další úspěch, soupeř kousal smolnou porážku. „Mrzí nás, ale nebudeme se z toho hroutit,“ prohlásil trenér Prakšic Vladimír Polák.

„Musím to vzít na sebe, nepříznivý výsledek jde za mnou,“ myslí si.

„Náročný program a tři zápasy v šesti dnech si vybraly svoji daň. Mohl jsem v týdnu prostřídat sestavu, v poháru nasadit jiné hráče, ale kluci si to chtěli s Luhačovicemi rozdat na férovku, takže jsem do sestavy moc nezasahoval,“ vysvětluje.

I když Sokol semlel náročný program, mohl dát v prvním poločase více branek než dvě a zápas rozhodnout. „V koncovce jsme nebyli tak přesní jako v minulých zápasech,“ smutní Polák.

V cestě taky domácím stála připravená defenziva, kterou řídil zkušený stoper Bronislav Šálek. „Hrál perfektně a držel celou hostující obranu,“ vyzdvihl Polák.

„Kdyby nebylo jeho a brankáře Bočka, zápas bychom zvládli,“ je přesvědčený. „Bohužel po změně stran jsme udělali dvě hrubé chyby, které soupeř potrestal,“ přidává zklamaně.

Na trefy Jankůje a Dedíka z první půle odpověděli Pšurný a po změně stran i Ťok s Doruškou. „Zápas v Prakšicích nebyl vůbec jednoduchý. Dvakrát jsme prohrávali, výsledek jsme museli otáčet,“ připomíná.

Hosté už vedení 3:2 ubránili. „Bylo vidět, že nám chybí síla, energie. I přesto jsme si vytvořili v závěru tlak, měli tam i nějaké standardky. Klidně jsme mohli i vyrovnat,“ cítí Polák.

Konec střetnutí poznamenalo vyloučení hostujícího Pšurného. „Závěr byl pro nás složitý, ale ustáli jsme to,“ oddechl si Soldán.

Podle kouče Ostrožské Nové Vsi bylo vyloučení přísné. „Byl to od Matěje jasný faul, v souboji byl pozdě, ale žlutá karta by za mě byla adekvátní,“ míní.

Hosté tak podruhé za sebou dohrávali v deseti. Proti Zlechovu byl vyloučen Machala, který jako jediný Novovešťanům chyběl.

Prakšice postrádaly Kočicu, který těsně před zápasem onemocněl. „Jeho důraz by byl platný,“ míní Polák.

Závěrem ocenil přístup stopera Filipa Jahody, který se v sobotu žení a přesto nastoupil. „Kvůli němu jsme si zápas přeložili na pátek,“ hlásí kouč Sokola.