„Chci pomoci sobě, Slavii i Slovácku,“ tvrdí o staronovém angažmá jednadvacetiletý odchovanec zlínského fotbalu. Právě v sobotu večer čeká na svěřence trenéra Martina Svědíka „Hellebrandova“ Slavia. Jako jediná z ligy umožňuje svým hráčům na hostování nastoupit proti svému klubu.

Je to podle vás správný krok, že můžete hrát proti „svému“ týmu?

Každý fotbalisty chce hrát, na druhou stranu je to takové…nevím, co k tomu říct. Klub se tak rozhodl a prostě to tak je.

Budete hrát?

Těžko říct, ještě to sám nevím. Bude mi to trenérem řečeno až den před zápasem.

Pro vás by to nebyla až taková novinka. Vy jste nastoupil v dresu Slovácka proti mateřskému Zlínu. Jak na to vzpomínáte?

Tehdy jsem byl v jiné pozici. Bylo to po přestupu, nebyl jsem jejich hráč, díval jsem se na zápas jinak. Na Zlín mám z mládežnických týmů velice dobré vzpomínky, ale v dresu Slovácka jsem tam chtěl vyhrát, protože Slovácko mě dalo šanci nahlédnout do velkého fotbalu. Tehdy jsem měl velkou motivaci Zlín porazit.

Slovácko nemá na Slavii co ztratit. Souhlasíte?

Jedeme tam v dobré pozici, máme sedm bodů. Určitě můžeme ze Slavie přivést nějaký bod.

Jaký očekáváte zápas? Může se u Slavie projevit únava z Poháru mistrů?

To si nemyslím, Slavia má široký a na každém postu zdvojený kádr. Budou chtít dát rychle branku a být na hřišti dominantní. Slavia chce vítězit v každém zápase. Slovácko nečeká lehké utkání.

O víkendu vám kvůli koronaviru odpadl zápas proti Příbrami. Sehráli jste nějaké modelové utkání?

Ano, hráli jsme na hlavním stadionu, bylo to dokonce s rozhodčím.

Jak trenér Svědík rozdělil kádr?

Jeden tým byl ze sestavy, která hrála proti Teplicím, zbytek hrál v druhém týmu. Postupně trenér oba týmy trošku promíchal. Rozhodně to nebylo špatné. Je hodně nepříjemné, že se celý týden připravujete na zápas, který vám nakonec odloží. To nemluvím o tom, že jsme měli skvělou sportovní formu. Snad nám tato náhrada, alespoň trošku splnila zápasový rytmus.

Prozradíte nám výsledek?

Skončilo to 3:2 pro mužstvo z Teplic.

Sledoval jste úterní bezbrankovou remízu Slavie v souboji s dánským Midtjyllandem?

Sledoval, sledoval. Ještě není rozhodnuto, bude to boj. Věřím, že Slavie to zvládne, i když to bude těžké. Důležité je, že kluci nedostali doma gól. Všechno je ještě otevřené. Nevěděl jsem, co od dánského týmu vůbec čekat. Netušil jsem, že má až takovou kvalitu.

Věříte, že Slavia odvetu zvládne?

Bude to jiný zápas. Ze začátku sice podobně opatrný jako na Slavii, postupně se hra otevře. Věřím, že dá Slavie první gól a postoupí, budu držet palce.

Jaký je váš cíl pro podzimní část ligy?

Tak ten je jasný. Odehrát v dresu Slovácka, co nejvíce zápasů. Věřím, že po půlce sezony bychom mohli být v nejlepší šestce ligy. Chci pomoct sobě, abych hrával, posunout svými výkony Slovácko a přijít rozehraný do Slavie. Už jsem to někde zmiňoval.

