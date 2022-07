Podepsané to ještě není, ale vypadá, to že se zástupci moravských klubů stejně jako loni při angažmá stopera Srubka bez problému dohodnou. „Máme zájem na tom, aby David působil v nadcházející sezoně u nás,“ uvedl po středečním utkání ve Zlíně sportovní manažer Vyškova Zbyněk Zbořil.

„Mělo by to dopadnout,“ věří Kratochvíla.

Mladý forvard si chce druhou ligu vyzkoušet. Že na ni má, ukázaly přípravné duely. Kratochvíla se blýskl gólem do sítě Olomouce, proti Skalici si připsal asistenci a nepropadl ani proti Zlínu, byť vyškovskému týmu k žádné brance nepomohl.

„Beru to jako velký posun v kariéře. Přece jenom druhá liga je profesionální soutěž,“ říká.

Šikovný hroťák na sebe upoutal pozornost v jarních zápasech třetí ligy, když brankami táhl juniorku Slovácka. Na produktivního mladíka se přijel podívat i trenér Vyškova Trousil. „Asi jsem se mu zalíbil, když mi hned zavolal a nějak se to začalo řešit,“ líčí.

Z týmu znal hlavně obránce Filipa Štěpánka. Zlínský odchovanec bydlí totiž kousek od Kratochvíly, takže spolu jezdíme na tréninky.

Informace ale zjišťoval i od bývalého spoluhráče ze Slovácka B Srubka, který v minulé sezoně ve Vyškově hostoval. „Něco jsme si napsali. Chtěl jsem být připravený, mít přehled. Kabina je tady ale super. Kluci mě okamžitě vzali mezi sebe,“ pochvaluje si.

Dobrá parta ale byla i ve Slovácku. S kluky z Uherského Hradiště se naposledy viděl při cestě z Rosic. „Vykašlal jsem se na to, abych jel domů autem, ale cestu jsem absolvoval s kluky v autobuse. Všechno jsme probrali. Angažmá ve vyšší soutěži mi samozřejmě přejí,“ uvedl.

Poslední domácí duely s Ostravou B a Hlučínem již Kratochvíla vynechal. Volno měl ale jenom týden, pak se hned hlásil na startu letní přípravy ve Vyškově.

„Na začátku na mě byla vidět nervozita i krátká pauza. Nebylo to ode mě rozhodně ideální, ale postupně jsem se do toho dostal a teďka už je to dobré,“ myslí si.

Jak na tom doopravdy je, ukáží hlavně druholigové souboje s Opavou, Duklou, Karvinou i dalšími předními celky. Holešovský odchovanec je ale nastavený dobře.