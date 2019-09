„Podle mě se stále málo bijeme o výsledek. Ve druhé půli jsme zbytečně nakopávali balony dopředu. Domácí ale měli vzadu čtyři velké chlapy, kteří vše odhlavičkovali, odvrátili, odkopali. Nepustili nás téměř do ničeho,“ posteskl si slovenský kormidelník.

Celek z Uherskohradišťska přitom nezačal v Kozlovicích špatně. „Asi patnáct minut jsme měli převahu. Pak ale převzal iniciativu soupeř, který se více tlačil dopředu a více si zasloužil vstřelit gól, který nakonec dal,“ pronesl Gúčik.

Rozhodující moment přišel ve 41. minutě, kdy Šrom se zbavil několika protihráčů a parádní ranou vymetl šibenici. Domácí měli v první půli i další možnosti. Hrozili hlavně po rohových kopech a závarech. Hosté na podmáčeném terénu spoléhali na rychlé brejky, ale žádný z nich nedotáhli.

Druhá půle byla bojovná, moc šancí k vidění nebylo. „Kozlovice nevystřelily na naši branku,“ tvrdí Gúčik.

Jeho tým přesto prohrál. Ani fotbalisté Strání totiž nijak zvlášť nebezpeční nebyli. Za zmínku stojí pouze chytrý pokus Palíka z poloviny hřiště, když dalekonosný lob skončil těsně mimo. „Jinak to bylo ubojované, ukopané. Domácí nás v závěru nepouštěli do většího tlaku ani šancí,“ dodal Gúčik.

Nedělní duel ovlivnil těžký terén. Chvíli to vypadalo, že bude duel 6. kola divize E odložen, nakonec se ale hrálo. „Byli jsme rádi, protože to do Kozlovic máme trochu dál a nechtělo se nám tam jet ještě někdy ve středu,“ řekl Gúčik, který v neděli postrádal hlavně zraněného kapitána Gardiana. „Na tréninku si přetrhl vazy v ramenu, bude nám chybět dlouho,“ informuje Gúčik.

V Kozlovicích navíc fotbalisté Strání přišli o zraněného Holíka i Janků. „Oba střídali kvůli poraněným kolenům. Hlavně na Holíka to byl likvidační faul,“ zlobí se kouč Strání.

Fortuna Divize E, 6. kolo

FK Kozlovice – FC Strání 1:0 (1:0)

Branka: 41. Michal Šrom

Rozhodčí: Švehla – Fabeš, Malimánek (Lenfeld)

Žluté karty: Král, Schlehr, Střelec – Michalec, Ondřejka

Diváci: 210

Strání: A. Popelka – Holík (57. Kolaja), O. Čaňo (85. Benešík), Lorenc, V. Čaňo - Palík, Silnica, Ondřejka, Hruboš, Janků (78. J. Popelka) – Michalec. Trenér: Gúčik.