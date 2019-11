„Porazili jsme se úplně sami. V prvním poločase jsme udělali tři hrubé chyby, které soupeř potrestal,“ smutnil domácí trenér Igor Gúčik, který přitom svěřence na těžký souboj pečlivě chystal. Informací o soupeři měl dost.

„Viděl jsem, jak Vsetín hraje. Sledoval a studoval jsem jeho hru,“ přiznává. Cenné poznatky slovenského kouče ale nakonec přišly vniveč.

„Soupeř má strašně dobrý přechod do útoku, navíc velmi dobře brání. I když mu někteří hráči chyběli, s námi si poradil. Hosté chodili ve velkém počtu hráčů do přečíslení, což se mi líbí. Zatímco Vsetínští sprintovali, my jsme jenom vyklusávali,“ zlobil se na svěřence.

Valaši bodovali v devátém utkání v řadě, závěrečný duel ve Strání zvládli i bez tří opor. „Je to vyvrcholení období, během kterého jsme ani jednou neprohráli,“ radoval se kouč Vsetína Miroslav Mičega.

Hosté i bez Bubly, Vítka a Jaroše demonstrovali svoji pohodu a hlavně v prvním poločase na trávníku jednoznačně dominovali. „Ti, co nastoupili, odehráli výborný zápas. Druhou půli už jsme si výsledek jenom hlídali, naše výhra je zcela zasloužená,“ ví Mičega.

Klíčová chvíle přišla už v 18. minutě, kdy domácí stoper Ondřej Čaňo ve vlastní šestnáctce zbytečně fauloval Hořelicu a rozhodčí Kotala správně ukázal na bílý puntík. Míč si postavil mazák Matůš, který pokutový kop s přehledem proměnil. „Penalta nás nakopla,“ přiznává Mičega. „Do té doby měl soupeř pět, šest standardek,“ připomíná.

Vstup do utkání opravdu měli lepší domácí, ale ze svého náporu nic velkého nevytěžili. „V prvním poločase jsme měli nějaký tlak, rohy, ale žádný gól jsme nedali,“ mrzí Gúčika.

Hosté působili kompaktním dojmem, soupeře do vážnější příležitosti ale nepustili. „Na tomto malém hřišti se hraje kontaktní fotbal. Strání doma neprohrává, ani neinkasuje moc branek. Na zápas jsme se ale dokázali připravit a na hřišti jsme se s tím dobře poprali,“ těšilo Mičegu.

Valaši zlomili odpor nahlodaného protivníka ještě do přestávky. Šanci Hořelici ve 27. minutě ještě gólman Strání Popelka nohou vyrazil na roh, po něm už ale nekrytý vsetínský křídelník hlavou zatloukl balon do sítě.

Surovec, který Hořelicovi od praporku přesně posadil míč na hlavu, pak ve 41. minutě elegantním obloučkem pod břevno zvýšil na 3:0 a nebylo co řešit.

Domácí sice po přestávce byli aktivnější, do zakončení se ale téměř nedostali. Rána Hruboše skončila vedle a do zámezí šla i střílná přihrávka Michalce. Čestný úspěch Strání zaznamenal až v 79. minutě vysunutý stoper Lorenc. „Ve druhém poločase jsme trošku změnili hru i rozestavení. Možná jsme měli platonickou převahu a vstřelili branku, ale celkově to bylo málo,“ ví Gúčik. Matný výkon svěřenců ho mrzel. „Nedokážeme se o výsledek více porvat. Pokud nebudeme makat a jezdit po zadku, odveze si ze Strání body kdokoliv,“ říká.

Hosté závěr nejen utkání, ale i celého podzimu zvládli a do zimního spánku se uložili zaslouženou výhrou 3:1. „Začátek sezony nebyl od nás dobrý, celkově ale podzim splnil naše očekávání. Máme mladý, talentovaný a perspektivní mančaft. Věřím tomu, že pokud uděláme dobrou zimní přípravu, prodloužíme naši sérii i na jaře,“ přeje si Mičega.

Ve Strání mají v dlouhé přestávce co zlepšovat.

Fortuna Divize E, 1. kolo

FC Strání – FC Vsetín 1:3 (0:3)

Branky: 79. Matěj Lorenc – 19. Lukáš Matůš z penalty, 29. Patrik Hořelica, 41. Vladimír Surovec

Rozhodčí: Kotala – Matějek, Kaloč (Hulcký)

Žluté karty: Ondřejka, Palík, Michalec, Silnica – Dulík, Hořelica

Diváci: 160

Strání: Popelka – V. Čaňo (78. Zderčík), O. Čaňo, Lorenc, Holík – Michalec, Silnica, Hruboš, Palík (68. Bruštík), Janků (63. Kolaja) – Ondřejka. Trenér: Gúčik.

Vsetín: Eliáš – Řeřucha, Dulík (54. Leskovjan), Maček, Mydlář – Gerža (87. Zuzaňák), Surovec (83. Smilek), Foltýn, Matůš, Hořelica (90.+1. Macháč) – Naňák. Trenér: Mičega.