Inspirovali se vyhroceným ligovým derby Slavie se Spartou, nebýt dvou gólů v závěru střetnutí, mluvilo se po sváteční divizní bitvě o první místo jen o rozhodčích, sporných momentech a dusné atmosféře. Ve Strání plály emoce, fanoušci křičeli na rozhodčí i soupeře, na konci ale spontánně slavili triumf nad lídrem, obhájcem z Kozlovic.

Fotbalisté Strání zdolali Kozlovice 2:0 | Video: Libor Kopl

Svěřenci trenéra Martina Onda skvěle zvládli vyhrocenou dohrávku 1. kola, po brankách střídajícího Jana Michalce a slovenského kanonýra Filipa Hruboše v posledních dvou minutách zvítězili 2:0 a v tabulce divize E se právě před čtvrtečního soupeře posunuli do čela tabulky.

„Klobouk dolů před hráči, kteří podali opravdu úžasný výkon. Je to pro nás krásné vítězství, na které budeme dlouho vzpomínat,“ prohlásil trenér Strání Martin Onda.

Divize E, dohrávka 1. kola -

FC STRÁNÍ – KOZLOVICE 2:0 (0:0)

Branky: 88. Jan Michalec, 90. Luboš Miklovič. Rozhodčí: Kostelník – Štipčák, Slováček (Skřítecký). Červená karta: 55. Filip Hruboš (Strání). Žluté karty: Švrček, Kičin, Hruboš, Čubík, Michalec, trenér Onda – Smékal, Řehák, Kyselák, Smolka, trenér Kobylík. Diváci: 430.

Celek z Uherskohradišťska proti Kozlovicím nakoplo vyloučení Filipa Hruboše. Domácí se v deseti semkli, protivníka zlomili.

„Soupeři přesilovka ublížila,“ míní Onda. „Hosté najednou nevěděli, co mají dělat. My jsme naopak zvýšili bojovnost. Semklo nás to, hráli jsme nadoraz. Soupeře jsme k ničemu nepustili, byli jsme nebezpečnější. Sice je nám líto, že jsme přišli o nějaké hráče, ale zase máme tři body, které jsou pro nás důležité. Šli jsme za nimi víc,“ říká Onda.

Hosté opravdu dlouhou přesilovku nezvládli. Za celý zápas si nevytvořili žádnou vyloženou šanci, přesto za bezbrankového stavu v 85. minutě zřejmě měli po souboji Řihák s unikajícím Voglem kopat penaltu.

Na sudí se ale zlobily oba týmy. Napomínání žlutými kartami byli trenéři Onda s Kobylíkem, některým verdiktům rozhodčího nerozuměli ani diváci.

Zápas se tak neskutečně vyostřil, klid přinesl až závěrečný hvizd.

„Některé věci byly šílené,“ kroutil hlavou Onda. „Hrajeme doma a přesto dohráváme v deseti, jeden hráč má zlomený nos, všichni na lavičce máme kartu. Za mě toho bylo strašně moc. Hlavně metr ve druhé půli nebyl vyvážený, z toho jsme byli rozladění,“ přidává.

Podle Ondy se stav fotbalu v nižších soutěžích nijak nelepší. „Není to jenom v našich zápasech,“ myslí si.

Hostující trenér David Kobylík byl zase velmi rozladěný z chování fandů.

„Ve Strání je nádherný areál, mužstvo mají silné, hraje velmi dobře, ale nad zdejší kulturou by se měli zamyslet. Někteří lidé by na fotbal chodit neměli, protože se chovali jako magoři. Hrál první mančaft s druhým, ale aby nám jenom nadávali a řvali po nás. K tomu se přidala i domácí střídačka. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale mě to mrzí. Za mě je to ostuda. Myslím, že je to chování doběhne,“ říká mistr Evropy hráčů do 21 let z roku 2002.

Bývalý záložník Olomouce, Žiliny, Bielefeldu či Štrasburku, který nyní pracuje i jako expert České televize, byl z více než z první porážky v sezoně zklamaný z toho, co se dělo na stadionu. „S fotbalem to nemělo nic společného,“ prohlásil.

Kozlovice ztratily body vůbec poprvé v sezoně, ve Strání padly po sedmi výhrách. „Jednou to muselo přijít,“ ví dobře.

„Až do vyloučení hráče Strání jsme byli lepším týmem. Domácí, které jsme měli chycené, však zmobilizovali síly, probudilo je to. V deseti byli paradoxně nebezpečnější než my,“ uznal sportovně.

První půle nic velkého nepřinesla. Dlouho se hrálo sjen mezi šestnáctkami, bez velkých šancí. Až před přestávkou celek z Uherskohradišťska zmáčkl protivníka, zahrozil po rohových kopech. Hlavičku Jahody bravurně zneškodnil hostující gólman Obzina, jinak stejně jako na druhé straně ex-ligový Nemrava moc práce neměl.

Duel ovlivnilo vyloučení domácího Hruboše, který musel v 55. minutě po faulu ve středu hřiště a po druhé žluté kartě pod sprchu.

Strání vzápětí přišlo i o kapitána Silnicu. Zkušený záložník inkasoval tvrdý úder hlavou do obličeje, musel střídat. Kozlovický Smolka mohl být rád, že po nešťastném, ale drsné střetu dohrál.

Domácí oslabení zvládli skvěle. V deseti si začali vytvářet šance, hrozit. Hlavičku Mikloviče po trestném kopu Nomilnera vyrazil Obzina na tyč. V závěru Miklovič obešel gólmana Kozlovic a zakončoval do prázdné brány, jistému gólu zabránil obránce Olšanský, jenž balon na poslední chvíli odvrátil z čáry.

Další sporný moment přišel v 85. minutě. Střídající Vogl se prodral do šestnáctky Strání, po zákroku Řiháka se skácel k zemi. Hosté se dožadovali odpískání penalty, sudí Kostelník ale po předcházejících verdiktech nenašel odvahu ji nařídit.

Kozlovice konec nezvládly. V 88. minutě rozjásal zaplněnou tribunu střídající Michalec, protivníka následně dorazil Miklovič. Nejlepší střelec divize E se při oslavě branky dokonce napil piva!

Euforie na Zelničkách byla obrovská. „Věděli jsme, proti komu hrajeme a že to bude těžké. Kozlovice jsou hlavně směrem do defenzivy dobří, což se potvrdilo. My jsme se tam těžko dostávali. Soustředili jsme se spíše na obranu. Čekali jsme vyrovnané a taktické utkání. Byli jsme trpěliví. Věřili jsme, že se hra po změně stran více otevře, bude tam více prostoru, z toho důvodu jsme si šetřili Michalce, což se nám vyplatilo, protože tam přišel a utkání rozhodl,“ prohlásil Onda.

Nejen jeho po svátečním zápase objímali nadšení domácí fandové. „Podpora lidí je úžasná,“ pochválil oddané a taky hodně hlasité příznivce.

V neděli na Zelničky dorazí HFK Olomouc, zase bude živo. Kozlovice doma hostí poslední Nový Jičín.