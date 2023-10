Nečekaný výsledek se zrodil v neděli na Zelničkách. Fotbalisté Strání v domácím prostředí nepotvrdili předcházející výtečnou formu i dosavadní skvělé výsledky, před vlastním publikem podlehli Novým Sadům 1:4 a v čele tabulky divize E mají pouze jednobodový náskok před druhými Kozlovicemi. Porážku favorita až v závěru mírnil stoper Dekleva.

Fotbalisté Strání zdolali Kozlovice 2:0 | Video: Libor Kopl

„Z nějakého důvodu nám to dneska nešlo. Pro nás to byl zápas blbec," poznamenal kouč Strání Martin Onda.

Svěřence po nečekaném zaváhání nijak neplísnil. Dobře ví, že podobný výpadek postihne i daleko větší týmy.

„Kluci alespoň poznají, jakou situaci zažívají naši soupeři. Nedá se nic dělat, musíme hrát dál. Samozřejmě si utkání rozebereme, vyhodnotíme, ale klukům nemohu určit snahu. V sestavě nebyl nikdo, kdo by se na to vykašlal," říká.

„Utkání nám nevyšlo. O konečném výsledku rozhodlo více aspektů. Hlavně to, co jsme vyrobili v defenzivě a co jsme neproměnili v ofenzivě," přidává.

Divize D, 12. kolo - FC STRÁNÍ - FK NOVÉ SADY 1:4 (0:4). Branky: 84. Dekleva - 2. a 30. Fládr, 7. Ambrož, 10. Nguyen. Rozhodčí: Labaš – Grečmal, Matulík (Březáček). Červená karta: 71. Přikryl (Nové Sady). Diváci: 262.

Celek z Uherskohradišťska šel do utkání bez Spáčila a gólmana Nemravy, kterého zastoupil Čubík.

Než si ale pořádně sáhl na balon, třikrát inkasoval. Hanáci šli do vedení hned ve 2. minutě, skóre otevřel Fládr. Vzápětí se prosadil Ambrož a hororový úvod Strání završil třetím gólem Nguyen.

Domácí pak neproměnili nějaké šance, po půlhodině schytali další úder. Na hrozivých 0:4 upravil Fládr.

„Na vyložené šance to v prvním poločase bylo 4:3 pro nás, takže soupeř měl úspěšnost zakončení 125 procent, kdežto my jsme byli na nule. Zatímco my jsme dostali gól z každé šance, my jsme příležitosti neproměnili," uvedl Onda.

Jeho tým to nezabalil, bojoval až do konce. Fotbalisté Strání se snažili vrátit zpět do utkání, duel zdramatizovat, ale čas ubíhal a branky stále nepřicházely.

„Pětasedmdesát procent času jsme hráli na polovině soupeře, měli další možnosti ke skórování, ale tentokrát nám to tam nepadalo. Jsme rádi, že jsme dali alespoň ten jeden gól," přiznává domácí kouč.

V 88. minutě, kdy už Hanáci hráli bez vyloučeného obránce Přikryla, se trefil na hrot vysunutý stoper Dekleva. Další borci v dresu Strání hostujícího gólmana Kofroně nepřekonali.

„Fotbal se hraje na góly, soupeř je na rozdíl od nás dal, my ne, takže vyhrál zaslouženě," říká Onda.

„Tentokrát to však nebylo o soupeři, ale o nás. I kdybychom hráli s jiným mančaftem, dopadlo by to podobně. Tím ale nechci snižovat výkon Nových Sadů, které mají kvalitu, dobré hráče a využili našich chyb," prohlásil zkušený kouč.

I přes prohru sympaticky pochválil také trojici rozhodčích. K jejich výkonu neměl žádné výhrady. „Zvládli to úplně bezvadně," dodal kouč Strání.

Lídr divize E nyní čeká venkovní duel ve Slavičíně.