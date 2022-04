„V pátek o půl deváté ráno mi volal manažer klubu Hořín, že na hřišti leží sníh a na sobotu hlásí velice počasí, takže zvažuje, že by se utkání odložilo. Já jsem zásadně proti odkládání utkání. Nemám to rád, protože to přináší vždycky problémy, ale nechal jsem to na něm. Jelikož to odsouhlasil svaz i soupeř ze Strání, neměl jsem nic proti tomu,“ uvedl trenér Valašského Meziříčí Pavel Hajný.