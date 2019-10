Ostuda, trapas, poprava. Divizní fotbalisté Brumova dostali doma od Kozlovic nakládačku. Za 28. minut první půle inkasovali sedm gólů a nakonec padli 0:8. Hostující Nekuda se trefil čtyřikrát.

Fotbalisté Strání Brumova (v červeném). Ilustrační foto | Foto: Deník / Libor Kopl

„Nevím jak to nazvat, co vám mám k tomu říct? Ze začátku jsme měli tři gólovky, které jsme nedali. Pak už jsme se vezli. Každou střelu na bránu proměnili. Zkolabovala nám obrana. Je to úplná poprava,“ hledal těžce slova trenér Brumova Pavel Charvát.