„Cítím, že dělám krok správným směrem. Mám rád výzvy, nebojím se. Vím, že jdu do klubu, který má za sebou mimořádný rok a že to mohu spíše pokazit, ale já věřím sobě i svému tréninkovému procesu. Je přesvědčený o tom, že to bude fungovat a Strání pomohu,“ nepochybuje nástupce nyní již kroměřížského kouče Martina Ondy ve funkci.

Vedení klubu z Uherskohradišťska oslovilo kormidelníka Bzence, který mimochodem hraje stejnou soutěž, s nabídkou v polovině prosince.

„Nechal jsem si to důkladně projít hlavou, zvažoval všechna pro a proti. Rozhodování nebylo vůbec jednoduché,“ tvrdí.

Nakonec vyhrály větší ambice i lákavý boj o postup do MSFL. Tým od slovenských hranic totiž po podzimu vládne čtvrté nejvyšší soutěži se čtyřbodovým náskokem před druhými Kozlovicemi.

„Zájem Strání mě opravdu potěšil. Cítím, že jsou tam lidé pro fotbal zapálení, chtějí něco dokázat. Já chci navázat na práci svého předchůdce Ondy, udržet náskok i první místo. Vím, že to nebude jednoduché, ale byla by obrovská škoda o vedení v tabulce i postup do třetí ligy přijít,“ uvedl.

I když účelná hra Strání přinášela na podzim branky, body i úspěchy, Beker by rád tým posunul hlavně po herní stránce. „Lidem ze Strání se líbilo, jaký fotbal jsme se Bzencem hráli a já bych chtěl hru ještě zatraktivnit. Až mě trošku překvapuje, proč tým praktikoval tak jednoduchý styl, když i ve středu zálohy jsou tvořiví a na tuto soutěž nadstandardní hráči. Samozřejmě ale dobře vím, že hlavní jsou výsledky,“ prohlásil.

Strání před Vánoci představilo nového trenéra. Ze Bzence přichází Beker

A ty měl ve Bzenci nad očekávání dobré. I proto se rodákovi ze Ždánic Slovan neopouštěl snadno. „Dobře vím, že mi Bzenec dal velkou příležitost, za což mu vděčím. Na druhé straně odcházím s čistým štítem, za sebou jsem nechal kus práce,“ připomíná.

„Když jsem loni do Bzence přicházel, měl na kontě pouhých pět bodů, přesto se nám s kluky povedlo soutěž zachránit, což byla jasná priorita. Na povedené jaro se nám navíc podařilo navázat, po podzimu je tým s devětadvaceti body čtvrtý, takže se záchranou nebude mít žádné starosti,“ přidává.

Ve Bzenci se i přes hektické období stihl i rozloučit. S předsedou jihomoravského klubu Drozdym, kolegy z realizačního týmu i hráči si podal ruku, popřál hodně štěstí.

„Všechno se seběhlo strašně narychlo, ale nechci se rozcházet nijak ve zlém, byť vím, že kluci jsou hodně zklamaní, jiní naštvaní a třeba mi to nikdy neodpustí, ale měli by pochopit, že jdu za lepšími podmínky, do klubu, který je na tom nyní lépe,“ pronesl.

Na mysli nemá jenom finance, ale i zázemí, materiální vybavení, sportovní halu.

„Ve Strání je opravdu nádherný areál. Hráči mají k dispozici výřivku, saunu. Navíc je tam fotbal provázaný s prací,“ zjistil velmi brzy.

Do Strání odchází sám. Žádné asistenta si s sebou nebere. Pomáhat mu bude hlavně šéf klubu Antonín Popelka, vedoucí mužstva Ondřej Dvořák a taky masér Josef Tesařík.

Mužstvo zná hlavně díky vzájemnému zápasu, který vyhrálo Strání 3:2.

Z nových svěřenců v minulosti vedl jenom Jahodu v Hodoníně, se zbytkem kádru se seznámí v lednu.

„Mužstvo je velice kvalitní. Spousta kluků prošla ligovými akademiemi, hrála první nebo druhou ligu,“ uvedl.

Beker se do obce sousedící se Slovenskem vydá po Novém roce. Schůzka je domluvená na úterý 2. ledna. Řešit se na ní bude zimní příprava, kádr i další věci. „Příprava bude podobná jako v jiných klubech. Zápasy jsou již domluvené, trénovat budeme na malé umělé trávě ve Strání nebo budeme dojíždět do Kunovic. K dispozici však máme i sportovní halu, regeneraci,“ pochvaluje si.

Bývalý kouč Hodonína, který v minulosti vedl také ženy Horních Heršpic nebo byl i u reprezentace dívek a také dělal asistenta Svatoplukovi Habancovi v Kuřimi, dál působí i v Regionální fotbalové akademii FAČR.

V Brně má společně s dalšími kolegy na starosti starší žáky U15. „Jsou to budoucí reprezentanti. Každý den máme dvě jednotky, program máme do čtyř. Vždycky v pátek po škole se pak kluci rozjedou po svých klubech. Časově se to dá stíhat,“ říká.

Šestatřicetiletého kouče čeká od ledna více cestování. Pendlovat bude nejen mezi Strážnicí, kde s rodinou žije, a Brnem, ale i Stráním.

„Samozřejmě jsem to řešil i s ženou, protože doma máme malého synka. Chci jim být nablízku, pomáhat, ale zase i kdyby přišla nabídka s větší dálky, jdu si za svým, protože trénování mě baví, naplňuje,“ říká.

„Chci si dodělat nejvyšší profesionální licenci. Už teď se trénováním mládeže živím, ale čím dál více mě to táhne k mužům,“ dodává na závěr.