Dál svůj odchod řešit nechce. Za svým rozhodnutím si stojí, každému se může podívat zpříma od očí. „Klukům z Brodu fandím, byl jsem se podívat na jejich domácí zápas Rosicemi, nebo jejich výsledky sleduji na internetu,“ tvrdí.

I když bývalý hráč Slovácka zahájil sezonu v MSFL, v dresu ČSK odehrál jenom dvě kola. Pak se rozloučil, zamířil přes kopec k okresnímu rivalovi.

„Měl jsem i jiné možnosti, ale nikdo netušil, že z Uherského Brodu odejdu,“ říká.

„Strání mě o mě projevilo zájem už na začátku letní přípravy,“ přidává.

Trenér Onda ale v jeho přestupu na Zelničky nesehrál žádnou roli. „Já jsem se pouze dozvěděl, že od nové sezony bude trénovat Strání,“ uvedl.

Strání i v deseti trápilo Kroměříž, domácí chtěli v poslední minutě penaltu

Švrček poprvé dres divizního nováčka navlékl o víkendu proti Rýmařovu. Domácí premiéru si odbyl ve středečním pohárovém utkání s druholigovou Kroměříží, ani v jednom případě se nedočkal výhry.

„Všichni chceme, abychom hráli v tabulce co nejvýš a hlavně, aby se nám vyhýbali zranění a odváděli jsme výkony, jako proti Kroměříži,“ prohlásil.

I když v Uherském Brodě nastupoval většinou na kraji obrany či zálohy, proti Hanácké Slavii působil ve středu zálohy na pozici číslo šest. „Asi je mi jedno, na kterém postu nastoupím. Určitě jsem to ale nečekal. I tak jsem se snažil plnit taktické pokyny a odvést poctivý výkon do ofenzivy i defenzivy,“ říká.

Fotbalisté Strání Kroměříž v domácím prostředí pořádně potrápili, s druholigovým nováčkem padli 1:2, byť i po vyloučení beka Jahody sahali v závěru po prodloužení.

„Myslím, že jsme s Kroměříží odehráli výborné utkání, byli jsme Hanákům rovnocenným soupeřem,“ cítí.

„Po celé utkání jsme se snažili hrát ofenzivně i přes obdrženou červenou kartu jsme to nezabalili a odjezdili až do poslední minuty,“ přidává.

Že bude Strání tak vzdorovat druholigovému nováčkovi, Švrček nečekal. „Kroměříž má tým, který hraje dlouhodobě spolu a je velmi sehraní. My jsme vsadili hlavně na bojovnost, agresivitu v soubojích a rychlý přechod do útoku - což si myslím, že se nám velmi dařilo po celé utkání a určitě jsme z toho mohli vytěžit víc branek,“ je přesvědčený.

„Zápas měl velké tempo, které doprovázela skvělá atmosféra, šlo cítit že Kroměříž hraje druhou ligu, ale my jsme se tomu tempu přizpůsobili a určitě jsme diváky nezklamali,“ přidává.

Celek z Uherskohradišťska v závěru sahal dokonce po vyrovnání, ale sudí Adámková penaltu po souboji kanonýra Mikloviče s hostujícím stoperem Stokláskem neodpískala.

„Z našich šancí jsme mohli vytěžit více gólů a zápas dotáhnout do vítězného konce, ale Kroměříž nás potrestala z našich chyb, ze kterých se musíme poučit do dalších zápasů v divizi,“ uvedl.

Jsme favorit, ale stát se může cokoliv, ví dobře kapitán Slovácka Kadlec

Strání musí zapracovat také na disciplíně. Podruhé za sebou dohrávala v deseti. V neděli byl za kritiku sudího vyloučen kapitán Spáčil, uprostřed týdne po nedovoleném zákroku musel ze hřiště i krajní bek Jahoda.

„Vždy je to složitější, když hrajete posledních třicet minut o jednoho hráče méně, síly dochází mnohem rychleji a soupeř je ve výhodě. V Rýmařově to byla naše hloupost a teď s Kroměříží to byla záchranná brzda, jinak by Kroměříž vstřelila gól na 1:3,“ ví dobře Švrček.

Strání se nyní chystá na nedělní souboj se Vsetínem. Šlágr 5. kola divize E začíná na Zelničkách v šestnáct hodin.