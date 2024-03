„Hrát se asi nebude. Volali nám z Kozlovic, že mají hřiště pod vodou. Je to nepříjemné, ale chápeme to. Nikdo si nechce hned v prvním utkání rozbít hřiště. Musí to ještě posvětit svaz. My však sháníme ještě jednoho soupeře. Bude to těžké, ale musíme se s tím poprat. Poslední variantou je, že si zahrajeme proti sobě,“ říká trenér Strání Vladimír Beker.