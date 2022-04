Divize E, 19. kolo -

FC STRÁNÍ – FK KOZLOVICE 1:2 (1:1). Branky: 7. Robin Holík - 37. David Kostka, 88. Lukáš Galus. Rozhodčí: Zapletal - Laštuvka, Novák (Vlčnovský). Žluté karty: Řihák, Silnica, Sedláček, Leskovjan – Řehák, Smékal. Diváci: 180.

Strání: Pjajko – Řihák, Palík, Horňák, Sedláček (55. Bobčík) – Holík, Silnica, Bartošek (79. V. Čaňo), Matúš (62. Leskovjan), Hnilo (55. Spáčil) - Gago. Trenér: Bútora.

Kozlovice na Zelničkách dovedl k výhře nový trenér František Rolinc. Bývalý ligový fotbalista, jenž v minulosti vedl třeba Hranice, Bystřici pod Hostýnem či Všechovice na lavičce ambiciózního divizního celku vystřídal Vlastimila Chytrého, který minulé pondělí oznámil svou rezignaci.

„Všechno bylo na rychlo. Sehnat někoho bylo těžké. Oslovili jsme i pana Rolince, který na nabídku jako jediný kývl. Domluvili jsme se a ve středu přišel na první trénink a seznámil se s mužstvem,“ uvedl předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko.

Rolinc (1964), který má za sebou i působení v Rakousku, kozlovický celek převzal v situaci, kdy tým s ambicemi na postup do MSFL ve třech jarních kolech získal pouze bod. Měl by tak být hlavně novým impulsem pro kvalitní kádr.

„Bude to mít složité. Chodíval na naše zápasy, kluky herně zná. Přesto ale je to těžké, když přijdete a za čtyři dny hrajete první zápas. Jsme rádi, že jsme nějakého trenéra vůbec sehnali,“ přiznal Korytko.

Strání o změně trenéra v týmu soupeře dobře vědělo, na protivníka se pečlivě chystalo. „Hosté nás v ničem nepřekvapili, prostě potvrdili svoje kvality. My jsme se se snažili, chtěli taky vyhrát,“ řekl Bútora.

I když slováckému celku scházeli Hruboš, Jahoda a Ondřej Čaňo, šel hned v 7. minutě do vedení. Po centru Hnila se prosadil na jaře velmi produktivní Holík.

Kozlovice ale dokázaly ještě do přestávky srovnat, když gólmana Pjajka hlavou překonal Kostka.

„Je to škoda. Pokud bychom do přestávky neinkasovali, měl by to s námi soupeř ještě těžší,“ míní Bútora.

Vyrovnaný a bojovný duel se lámal až na konci. Šance měly oba týmy, štěstí se ale v závěru přiklonilo na stranu hostů, kteří nejprve přečkali velkou příležitost Strání a po následném protiútoku si vybojovali rohový kop. Po něm Galus trefil Kozlovicím tři body.

„Bohužel zatímco my se na každý gól neuvěřitelně nadřeme, soupeř každou naši chybu potrestá,“ štve slovenského kouče. „Na druhé straně Pjajko nás taky párkrát podržel,“ přidal.

Fotbalisté Strání tak dál zůstávají v divizi E na předposledním místě. Před sebou ale tři těžké venkovní duely.

„Nebude to samozřejmě jednoduch, ale pokud budeme hrát jako v sobotu a přikloní se nám trochu štěstí, věřím, že se zachráníme,“ dodal Bútora.

Jeho tým už v úterý čeká dohrávka ve Valašském Meziříčí, za týden se pak představí na hřišti vedoucích Hranic.