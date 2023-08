Fotbalistům Strání náročný anglický týden vyšel skvěle. Svěřenci trenéra Martina Ondy po jasné úvodní výhře v Novém Jičíně a postupu v MOL Cupu přes třetiligové Rosice zvládli i domácí divizní duel se Bzencem, Slovan zdolali 3:2 a udrželi stoprocentní bilanci.

Fotbalisté divizního Strání si v divizi E poradili se Bzencem. | Foto: Deník/Libor Kopl

Celek z Uherskohradišťska rozhodl nedělní zápas 3. kola třemi brankami v úvodních dvaceti minutách. Skóre otevřel Jan Michalec, další branky přidali stoper Tomáš Dekleva a krajní bek Adam Nomilner. Obě letní posily se po příchodu na Zelničky trefili poprvé.

Bzenec sice duel brankami Kasaly a Zůbka zdramatizoval, na obrat ale ve velkém vedru nedosáhl.

„Je škoda, že jsme ze zápasu udělali zbytečné drama. V úvodu jsme hráli podle mých představ a vedli 3:0. Pak ale Bzenec, který má v sestavě velmi dobré hráče, začal dávat dlouhé balony za naši obranu a my si s tím nevěděli příliš rady. Pokud bychom ale proměnili další šance, mohli jsme mít klid daleko dříve. My jsme ale hlavně rádi za výhru,“ přiznává trenér Strání Martin Onda.

Jeho tým to měl po nabitém programu a v obrovském vedru nesmírně složité. „Zatímco my po poháru protočíme třináct hráčů, Slavia pětatřicet,“ glosoval situaci Onda.

V nedělním utkání se mu nelíbil výkon rozhodčích. „Od začátku jsme hráli to svoje do doby, než taktovku převzal někdo jiný. Od jisté doby jsem si připadal jako ve skeči herce Čtvrtníčka. Opravdu to bylo velmi legrační,“ prohlásil ironicky.

Pohárový hrdina byl nadopovaný prášky. Vykřikoval, aby do Strání přijela Plzeň

Fotbalisté Strání se nakonec vypořádali se všemi nástrahami i různými vlivy, vedení už nepustili. „Jsme rádi za tři body,“ přiznal Onda.

Jeho tým udeřil po dvou standardních situacích, jeden gól dal po křídelní akci.

Komplikaci přineslo střídání stopera Deklevy na konci první půle. Diviznímu nováčkovi stále chybí zraněný Silnica.

Vedení klubu o víkendu jednalo s třetiligovým Uherským Brodem o příchodu Jiřího Švrčka, příchod rodáka z Hroznové Lhoty ale zatím nedotáhlo. „Je to v řešení. Čekáme, jak to dopadne,“ dodal Onda.

Fotbalisté Strání v dalším kole zajíždějí do Rýmařova.

Divize E, 3. kolo -

FC STRÁNÍ – TJ SLOVAN BZENEC 3:2 (3:1)

Branky: 2. Jan Michalec, 15. Tomáš Dekleva, 17. Adam Nomilner – 20. Petr Kasala, 69. Tomáš Zůbek. Rozhodčí: Ehrenberger - Grečmal, Doležal (Hulcký). Diváci: 286.

Strání: Nemrava – Holík, Kičin, Dekleva (38. O. Čaňo), Jahoda – Nomilner (77. Bartošek), Řihák, Spáčil, Hruboš, J. Michalec (90. Macháčik) – Miklovič. Trenér: Onda.