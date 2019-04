„Jsem velmi spokojený s tím, jak jsme poslední zápas zvládli. Utkání mělo velké parametry čtvrté ligy. Narazili jsme kvalitního soupeře, který hrál rychlý a dynamický fotbal. My jsme dokázali s Lanžhotem držet krok, místy jsme byli i lepší, ale celkově je remíza zasloužená,“ myslí si hostující trenér Igor Gúčik.

Strání už po čtvrt hodině hry přišlo o zraněného Vojtěcha Čaňa, kterého vystřídal Gavenda. V prvním poločase si oba týmy vypracovaly po několika příležitostech, skóre se však do přestávky nezměnilo.

„V úvodní části jsme dobře bránili a hráli na brejky. Měli jsme tam tři slibné přečíslení, ale vedoucí gól jsme nedali. Dvakrát jsme šli sami na domácího brankáře. Na druhé straně soupeř zahrozil po závěru, když jeden z hráčů těsně nedosáhl na balon,“ popisuje Gúčik.

Branky začaly padat až po změně stran. Čtyři stovky diváků nejprve v 57. minutě potěšil Bartoš, po zpětné přihrávce Cipryse z levé strany otevřel skóre. Pak se po podobné akci a další Ciprysově asistenci prosadil Vrábel, jenž ve skluzu na přední tyči uklidil balon zblízka do sítě.

Strání se ale neuvěřitelně zvedlo a výsledek srovnalo. Za stavu 0:2 zahrál ve vlastním pokutovém území rukou obránce Mikúšek a sudí Buček správně nařídil pokutový kop. Balon si na bílý puntík postavil Palík, jenž překonal gólmana Sokola Klimeše.

Rušno utkání vygradovalo v nastaveném čase. Po standardní situaci téměř z poloviny hřiště, na kterou vyběhl i brankář Popelka, skóroval neobsazený Bruštík.

„Je to pro nás velmi cenný bod,“ prohlásil Gúčik.

Jeho tým po hektickém podzimu přezimuje se slušnými sedmnácti body jedenáctý. „Není to špatné. Věřím, že se v přestávce dáme do kupy. Pořádně potrénujeme a na jaře to z naší strany bude ještě lepší,“ přeje si Gúčik.





Fortuna Divize D, 15. kolo

TJ Sokol Lanžhot – FC Strání 2:2 (0:0)

Branky: 57. Jan Bartoš, 70. Mário Vrábel – 72. Michael Palík z penalty, 90+3. Michal Bruštík

Rozhodčí: Buček – Švehla, Marinč (Kordula)

Žluté karty: Ciprys, Krejčíř – Lorenc, Silnica, O. Čaňo, Dudášik

Diváci: 410

Strání: Popelka – Holík, Gardian, Lorenc, O. Čaňo – Pilka (83. Dudášik), Durec (83. Bruštík), Silnica, V. Čaňo (18. Gavenda), Frühauf - Palík.