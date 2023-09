Fotbalisté Vsetína v divizi E poprvé narazili. Rozjetá parta kouče Lukáše Pazdery neuspěla ve Strání, kterému ve šlágru 5. kola podlehla 1:3. Domácí otočili nedělní bitvu ve druhé půli, na vedoucí gól hostujícího Hrušky z 26. minuty po změně stran odpověděli Miklovič, Hruboš a Michalec z penalty.

Fotbalisté Strání (žluté dresy) v nedělním divizním šlágru zdolali Vsetín 3:1. | Foto: FC Strání, Ladislav Janča

Na Zelničkách tak po středečním zklamání z vyřazení v MOL Cupu zavládla euforie z triumfu nad krajským rivalem.

„Z utkání jsme po poháru s Kroměříži měli samozřejmě obavy. Nevěděli jsme, jak nás těžký zápas poznamená, ve finále byl ale unavenější soupeř. My jsme hlavně na konci působili daleko živějším dojmem a výsledek zaslouženě otočili,“ míní trenér FC Strání Martin Onda.

Divize E, 5. kolo -

FC STRÁNÍ – FC VSETÍN 3:1 (0:1)

Branky: 63. Luboš Miklovič, 85. Filip Hruboš, 90. Jan Michalec z penalty - 26. Robin Hruška. Rozhodčí: Budovič – Mayer, Zelený (Káňa). Žluté karty: Hruboš, J. Michalec, Gardian – Mikuš, Venený, Otepka. Diváci: 250.

Ze souboje dvou bývalých trenérů třetiligového Uherského Brodu tak vyšel jako král. „Vítězství si samozřejmě ceníme, protože utkání nebylo vůbec jednoduché. Proti nám stál kvalitní protivník, jeden z aspirantů na postup do MSFL,“ vnímá Onda.

Valaši porážku přijali s nadhledem. „Prohráli jsme sice bitvu, ale ne válku,“ ví dobře kouč Vsetína Lukáš Pazdera.

Někdejší ligový bek je přesvědčený, že první divizní nezdar Valachy nezastaví. „Jsem přesvědčený o tom, že pokud i v dalších zápasech budeme hrát tak, jako ve Strání úvodních šedesát minut a pak i za stavu 1:1, nemusíme mít z ničeho strach,“ říká odhodlaně.

Necelé tři stovky diváků viděly na Zelničkách velice dobré a ofenzivní utkání, ke kterému přispěla obě mužstva. „Domácí spoléhali spíše na jednoduchou hru, byli silovější. My jsme dlouho hráli to, co jsme chtěli. Jenom škoda, že jsme dobře rozehrané utkání nedotáhli k zisku nějakého bodu,“ lituje Pazdera.

První půlka byla poměrně vyrovnaná. Hosté získávali odražené balony ve středu hřiště, byli důraznější a nebezpečnější. Do vedení šli ve 26. minutě po individuálním průniku Hrušky z poloviny hřiště. „Soupeř po prvním poločase vedl asi o ten gól zaslouženě. Byl lepší, důraznější,“ uznal Onda.

Vsetínští mohli své vedení v úvodu druhé půle navýšit, Otepka ale vyloženou šanci neproměnil. „V tom momentu se lámal chleba,“ míní Pazdera.

„Jinak první poločas a čtvrt hodiny toho druhého jsme byli lepší a utkání měli pevně v rukách,“ přidává.

Jenže v 63. minutě hostující gólman Velich po nepříliš prudké střele neudržel míč a pohotový Miklovič srovnal na 1:1. „Byl ve správný čas na správním místě,“ trefně poznamenal Pazdera.

Za nerozhodného stavu bylo utkání otevřené na obě strany. „Zápas nabral grády. Oba týmy měly několik příležitostí ke skórování. My jsme tam měli dvě zajímavé situace na dohrání, mohli jsme soupeři odskočit, ale selhali jsme,“ mrzí Pazderu.

Strání bylo v závěru střetnutí důslednější, přesnější. Po standardní situaci z hloubi pole se prudkou hlavičkou pod břevno prosadil Hruboš, vzápětí rivala z penalty dorazil Jan Michalec, který potrestal nedovolený zákrok na střídajícího Macháčika,

„Myslím, že ve druhé půli jsme byli jednoznačně lepší a výsledek zaslouženě otočili,“ je přesvědčený Onda.

Do sestavy po středečním poháru vrátil Michalce, Švrček se ze středu zálohy přesunul na kraj obrany.

Fotbalisté Strání se dobrý vstup do sezony pokusí potvrdit příští sobotu na hřišti Kostelce na Hané, Vsetín doma hostí Šternberk.