„Možná to není správné, ale bez ohledu na výsledek jsem chtěl vidět v akci další kluky. A já už teď vím, kteří hráči jsou schopní odehrát těžké zápas a co mám od kterého z nich očekávat,“ uvedl Laco.

Celý páteční zápas tak odchytal náhradník Čubík, šanci od první minuty dostali i bratři Čaňovi, Tóth, Kolaja nebo Bartošek, jenž je ve Strání na zkoušce ze Slovácka.

„U týmu jsem zatím jenom krátce, takže stále nemám ideální přehled o všech hráčích. Chci vědět, s kým mohu počítat a s kým ne. Zápas s Hodonínem byl ideální příležitostí vyzkoušet všechny kluky. Někteří z nich proti silnému soupeři podali velmi dobrý výkon, od jiných jsem očekával víc. Další, co mají na víc, nepředvedli všechno,“ prohlásil.

Jen mezi náhradníky zůstali Palík, Řihák, Leskovjan nebo Sedláček. Domácím scházeli Jahoda i Hruboš. „Filip si v pohárovém utkání proti Břeclavi podvrtl kotník, v tréninku má úlevy. Nebyl stoprocentně připravený, proto jsme ho trošku pošetřili, i když v době utkání měl svůj program a a všechno si odpracoval,“ informuje Laco.

S výkonem mužstva byl spokojený, byť Strání neskórovalo a diviznímu rivalovi těsně podlehlo. Jediný gól vstřelil v úvodu druhé půle slavičínský odchovanec Martin Holek.

„Těší mě, že jsme se dokázali velmi kvalitnímu soupeři vyrovnat a až do konce zápasu jsme živili šance alespoň na remízu. Soupeř byl herně lepší, ale my jsme nebyli o nic horší. Místy jsme Hodonín dostalo do úzkých,“ pochvaloval si slovenský kouč.

Strání favorita trápilo hlavně po přestávce, kdy se do hry dostali ostřílenější borci. „Kluci, co nastoupili, přinesli do zápasu kvalitu,“ ocenil.

„Vytvořili jsme si i nějaké šance na vyrovnání, na druhé straně jsme měli i štěstí, protože kdyby nám soupeř vstřelil dva nebo tři góly, bylo by rozhodnuto. Takto jsme až do konce střetnutí věřili, že se zápasem můžeme ještě něco udělat. Ale výhra Hodonína byla nakonec zasloužená,“ uznal Laco.

Jeho tým vstoupí do nové divizní sezony venkovním utkání na hřišti Skaštic.

Přípravný fotbal -

FC Strání - FK Hodonín 0:1 (0:0)

Branka: 51. Martin Holek

FC Strání: Čubík - Horňák, O. Čaňo, V. Čaňo, Holík, Silnica, Spáčil, Tóth, Kolaja, Bartošek, Salay. Střídali: Palík, Hnilo, Sedláček, Řihák, Leskovjan. Trenér: Laco.