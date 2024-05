Před desíti lety hráli I. B třídu, teď se těší na třetí ligu! Fotbalisté Strání opět po roce ovládli svoji soutěž, po krajském přeboru Zlínska si podmanili také divizi E. Triumf stvrdili v sobotu v Nových Sadech, kde zvítězili 4:0 a tři kola před koncem mají nedostižný desetibodový náskok.

Fotbalisté Strání v předstihu ovládli divizi E. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Je to neuvěřitelný úspěch pro celé Strání. Jsem hrdý na tým, celý klub. Velký kus práce přede mnou odvedl trenér Onda, který mně mančaft předal na prvním místě se čtyřbodovým náskokem. Jsem moc rád, že jsem to společně s hráči dotáhli. Nebylo to jednoduché, protože jsme se silnějšími soupeři hráli venku, ale zvládli jsme to a nyní můžeme slavit,“ prohlásil kouč Strání Vladimír Beker.

Divize E, 27. kolo -

FK NOVÉ SADY – FC STRÁNÍ 0:4 (0:1)

Branky: 34. z penalty, 47. a 90. Luboš Miklovič, 78. Robin Holík. Rozhodčí: Habermann – Brázdil, Petrásek (Volf). Červená karta: 33. Milan Machálek (Nové Sady). Diváci: 159.

Na Zelničkách se tak bude zase slavit, zapíjet úžasný výsledek, mimořádný triumf.

Už cesta z Hané do Strání bude hodně dlouhá, pokračovat se bude na stadionu, kde se bude hrát poprvé v klubové historii MSFL!

„Emoce ke sportu patří, oslavit se to musí. Je to věc, která se nikdy nemusí opakovat,“ ví dobře.

Ve Strání musí poděkovat hlavně Antonínu Popelkovi mladšímu. Právě syn starosty obce od slovenských hranic klub řídí, má ho na svých bedrech.

Někdejší skvělý brankář vybudoval skvělý mančaft, složil vynikající partu.

„Věřil mně i týmu. Jsem rád, že jsme ho s kluky nezklamali. Je to obrovská euforie a paráda,“ radoval se Beker.

Šestatřicetiletý kouč si užívá první postup v seniorské kategorii, největší úspěch dosavadní kariéry.

„Za všechno ale vděčím týmu, který je tady skvělý,“ prohlásil.

Oslabené Boršice podlehly v předehrávce Štítné. Daly si i vlastní gól

Fotbalisté Strání proměnili hned první mečbol. I když byl duel v Nových Sadech půlhodinu vyrovnaný, pak přišel faul Milana Machálka na Mikloviče, červená karta, proměněná penalta.

Od té chvíle nebylo co řešit. „Vyloučení nám pomohl,“ přiznává Beker.

Miklovič totiž pokutový kop proměnil a favorita uklidnil. Domácí se i v deseti snažili, v dlouhém oslabení to ale měli složité.

Miklovič navíc v úvodu druhé půle přidal druhý gól. Nové Sady dál bojovaly, zlomily je až trefy Holíka a Mikloviče. Nejlepší střelec soutěže v závěru završil hattrick a odšpuntoval oslavy.

„Vždycky když mu nachystám jablíčko, dá tři góly,“ vtipkoval Beker.

Po jasné výhře chválil ale celý tým.

„Kluci to odmakali, takticky skvěle zvládli. Jsem rád, že se nenechali strhnout diváky. Hned u hřiště jsou tři hospody, většina fandů šla na fotbal přímo z hokeje, takže byli hlučnější. Kluci se ale dokázali soustředit na fotbal, zvládli to fantasticky,“ říká hostující kouč.

Nové Sady nehrály špatně, hlavně v úvodu střetnutí lídra soutěže trápily. „Domácí mají kvalitní tým, technicky vyspělé hráče. Na jejich užším hřišti hrají takový tiki-taka styl. My jsme se snažili jejich kombinační hru přerušovat, eliminovat, což se nám dařilo, byť taky měli ze začátku nějaké šance,“ přiznává.

Slovácko si pojistilo kapitána dorostu. Talent Novotný dává góly pouze hlavou

Celek z Uherskohradišťska byl ale efektivnější. Proměnil své příležitosti a nakonec jasně vyhrál.

Od osmdesáté minuty se na hostující lavičce slavilo, závěr odehráli náhradníci.

„Jsem rád, že nastoupili všichni kluci, co tady byli. Každý z nich je součástí týmů, na úspěchu má svůj podíl,“ říká.

Také ve zbývajících třech duelech letošní sezony dostanou šanci spíše méně vytížení borci. „Sezonu ale nevypustíme, přistoupíme i k dalším zápasům zodpovědně. Klukům uděláme servis. Chceme potěšit fanoušky, podělit se s nimi o radost,“ dodává Beker.

Jeho tým jako čerstvý divizní šampion za týden doma vyzve Slavičín.