Výhrou vstoupil do nové sezony vítěz uplynulého ročníku divize E. Fotbalisté Slavičína v regionálním derby nedali šanci Strání.

Fotbalisté Slavičína. Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Rumplík

„Tak jednoznačné, jak ukazuje výsledek, to rozhodně nebylo. Oba celky měly dost příležitostí, my ale byli přesnější. Byl to klasický, nervózní úvodní zápas sezony,“ konstatoval jinak spokojený trenér Slavičína Petr Slončík.